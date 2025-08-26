Consumer Immersion 2025: el evento de entendimiento del consumidor

La transformación del consumo en Colombia plantea nuevos retos y oportunidades para las marcas. Consumer Immersion 2025 reunirá a expertos y líderes de la industria para analizar estas dinámicas y proyectar el futuro del mercado.

Consumer Immersion es el evento anual de P&M dedicado a profundizar en el conocimiento del consumidor. A través de una jornada académica, se presentan tendencias, casos de éxito y metodologías innovadoras para analizar el comportamiento del consumidor en el contexto actual.

En su edición 2025, el evento se hará el 27 de agosto de 7:30 a 9:30 a.m. con tres conferencistas expertos: Jaime García, CEO de Worldpanel by Numerator; Elsa María González Gil, fundadora y CEO de Cluster Research; y Camillo Escobar, Director of Customer Success and Analytics de Nielsen IQ Andina. Cada conferencia está diseñada para explorar los desafíos y oportunidades clave que enfrenta la industria del mercadeo, la publicidad y las comunicaciones de cara al consumo y al consumid en Colombia.. Con un enfoque estratégico, se analizarán fenómenos coyunturales y su impacto en la relación entre las marcas y su público.

PARA PARTICIPAR EN EL CONSUMER IMMRSION., REGÍSTRATE AQUÍ.

Uno de los ejes principales será la exploración de tendencias de consumo y la radiografía del consumidor colombiano. El mercado nacional atraviesa transformaciones profundas en categorías como alimentos, moda, entretenimiento y tecnología, lo que obliga a las marcas a replantear sus tácticas de conexión. Comprender estos cambios será fundamental para tomar decisiones de negocio más acertadas.

El segundo bloque temático estará centrado en generaciones y demanda. Aunque gran parte de la conversación se ha concentrado en la Generación Z y los Millennials, las dinámicas de consumo en Colombia son cada vez más multicohorte. Desde los Baby Boomers hasta la Generación Alfa, cada segmento presenta expectativas y patrones propios. Consumer Immersion 2025 propondrá estrategias para diseñar mensajes y experiencias inclusivas que resuenen en audiencias diversas.

La innovación y la tecnología también tendrán un lugar protagónico en la agenda. Las nuevas herramientas de segmentación, los desarrollos en inteligencia artificial aplicada al mercadeo y la expansión de plataformas omnicanal están redefiniendo cómo se construye la relación con el consumidor. Entender estas tecnologías no solo es un desafío técnico, sino también una oportunidad para enriquecer la experiencia del usuario y aumentar la lealtad hacia las marcas.

Otro de los grandes temas será el auge de lo local. El consumidor colombiano ha comenzado a valorar con mayor fuerza los productos y marcas que representan su identidad cultural, promueven la sostenibilidad y cumplen con estándares de calidad cada vez más exigentes. Este fenómeno abre la puerta a narrativas de storytelling auténtico y a la construcción de propuestas de valor que se conecten emocionalmente con el público.

En un contexto donde la capacidad de adaptación define el éxito de las marcas, Consumer Immersion 2025 se presenta como el espacio para descubrir insights, anticipar cambios y definir las estrategias que marcarán la diferencia en un mercado en constante evolución. Para los profesionales del sector, será una oportunidad inigualable de repensar sus enfoques y fortalecer la relación entre consumidores y marcas en los próximos años.

