CruzPet, la nueva marca de Cruz Verde enfocada en la salud de las mascotas

La marca busca acompañar a los tutores en cada etapa del cuidado de sus mascotas, promoviendo hábitos saludables, fortaleciendo el vínculo emocional y ofreciendo orientación confiable.

Cruz Verde anunció el lanzamiento de CruzPet, una nueva marca orientada al cuidado y la salud de las mascotas, con la que amplía su portafolio y en su comunicado oficial informan que se convierte en el primer retail farmacéutico en Colombia en integrar el cuidado humano y animal bajo una misma propuesta.

Como parte de esta iniciativa, CruzPet abrió su primera tienda en el norte de Bogotá, ubicada en la calle 127 con carrera 17A. El espacio está diseñado para acompañar a los tutores en las diferentes etapas del cuidado de sus mascotas, a través de orientación basada en la experiencia de la compañía.

“Gracias al lanzamiento de CruzPet damos un paso decisivo en nuestro propósito de brindar salud y bienestar a precios accesibles. Esta nueva apuesta, respaldada por la trayectoria y liderazgo de Cruz Verde en el sector, nos permite ampliar ese compromiso hacia las mascotas, que son miembros fundamentales de las familias colombianas”, afirmó Julio César Martínez, presidente de Cruz Verde Colombia.

La propuesta de CruzPet se estructura sobre tres pilares: el expertise en salud, con un portafolio que incluye medicamentos, suplementos funcionales, productos de higiene y accesorios; la nutrición consciente, enfocada en alimentos para el bienestar y la longevidad de las mascotas; y una experiencia cercana, orientada a fortalecer el vínculo entre tutores y animales de compañía.

Para Cruz Verde, este hito representa un paso importante en la evolución de su propuesta de valor. Pues está orientada en ampliar su oferta hacia un acompañamiento integral del bienestar humano y animal en Colombia.

También le puede interesar: inDrive impulsa formación financiera y digital para mujeres