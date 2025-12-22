P&M presenta los nominados al TOP10 2025

Cada año el medio insignia del sector del mercadeo, la publicidad y la comunicaciones reconoce a los líderes, acciones, buenas prácticas, y estrategias más importantes de Colombia en diez categorías y cuatro menciones especiales.

Anualmente P&M presenta los nominados al TOP10, los premios que reconocen lo más destacado dentro de la comunidad publicitaria, de comunicaciones y mercadeo colombiana. Cada nominación corresponde a un análisis del contexto del país y de las acciones que responden a las dinámicas del mercado local.

A partir de 2025, Acción de marca con propósito será una categoría y no una mención especial. Esta categoría reconoce acciones cuyo propósito es proveer un encuentro experiencial memorable de la marca con el consumidor, en tiempo real. Se diferencia por su propuesta innovadora y los resultados que provee, tanto para los usuarios de la marca, como para los anunciantes

Adicionalmente, en 2025 hay dos cambios en las menciones especiales: Uso de medios pasa a ser una mención especial y se crea una nueva mención: Marketing de influenciadores y creadores de contenido, que reconoce acciones de marca que utilizan a influenciadores y creadores de contenido para potenciar su mensaje, generar interacción con las comunidades y alcanzar resultados en los distintos entornos digitales.

Para escoger a los nominados P&M realizó un análisis integral, detenido y objetivo con base en la información recibida en cada categoría y mención especial, y buscó que los nominados estén alineados con la realidad del contexto nacional, que sea evidente un impacto significativo y que hayan marcado un camino de buenas prácticas e innovación en el mercado colombiano.

Para votar por los ganadores en cada categoría es necesario ser parte de la comunidad informada P&M, que es el grupo de profesionales de mercadeo, publicidad y comunicaciones que tienen su suscripción con los productos de contenido P&M y/o han participado activamente en los paneles de investigación y eventos liderados por P&M a lo largo del año 2025. Este grupo de personas elegirá, a través de votación electrónica, a los acreedores al reconocimiento TOP10 P&M en cada una de las categorías y menciones especiales.

La votación inicia el 26 de enero 2026, y cierra el 27 de febrero de 2026, a través de la página web: www.revistapym.com.co

Nominados en las Categorías TOP10 P&M 2024

Marca del año

Esta categoría reconoce a la marca que demostró su excelencia creativa y que, con las acciones de mercadeo que ejecutó en el último año impactó la cultura en Colombia, innovó en sus formas de comunicación, conectó con sus audiencias y stakeholders, apoyó causas sociales y de sostenibilidad, y gestionó una estrategia de comunicación consistente que tuvo como soporte una promesa de valor que, además de cumplirse, la llevó a tener un desempeño ejemplar.

Bavaria

Colombina

Frisby

Nequi

Netflix

Páramo Presenta

Postobón

Agencia del año

Es la agencia cuyos logros impulsaron el sector y cuyo liderazgo fue modelo a seguir para el mercado colombiano con base en su: Crecimiento, incorporación de nuevos clientes y cuentas, gestión del talento, resultados para los anunciantes e inclusión y sostenibilidad. Las agencias que están nominadas en esta categoría sorprenden por su utilización de nuevos medios, plataformas actuales y emergentes y nuevas tecnologías. Aplican agencias creativas, agencias de promo y activación, y agencias de comunicación, con composición accionaria local y extranjera.

Alina Vélez Comunicaciones

DDB Colombia (ahora TBWA Colombia)

Dirty Kitchen

Fantástica

Publicis Groupe

Sancho BBDO

Agencia de medios

Es la agencia de medios que se destacó en el último año por su liderazgo, su desempeño en el sector, su crecimiento, innovación en medios y contenidos, por el trato justo con medios y anunciantes, y por su gestión e inclusión en todos sus proyectos.

Century Media

Dentsu

Havas

OMD

Woods & Trees

Zenith

Líder de agencia

La categoría líder de agencia reconoce a los profesionales que hacen parte de una agencia y/o empresa del sector de la comunicación en Colombia -esto incluye agencias creativas, de medios, de promo y activación, de comunicación, de investigación, de influenciadores, y consultoras, cuyo estilo del liderazgo y modelo de pensamiento contribuyen de forma significativa y continua a su agencia, y que inspiran a su equipo de trabajo, colegas, clientes y competidores. Cada líder es nominado por agencias, anunciantes y profesionales del sector.

Alina Vélez, fundadora y CEO de Alina Vélez Comunicaciones

Juan Camilo Rodríguez, CEO de Dirty Kitchen

Julien Gustave Roche, fundador y CEO de Talk Media Group y Be Happy Fest

Liliana Fernández, socia fundadora de Life PR & Comunicaciones

Mauricio Sarmiento, vicepresidente creativo de Sancho BBDO

Pablo Wills, director creativo en Colombina

Xavier Serrano, CEO de DDB Colombia (ahora TBWA Colombia)

Líder de mercadeo

El líder de mercadeo es un profesional que se distingue por materializar soluciones de mercadeo creativas, eficientes, e innovadoras. Su visión reta a las agencias y a su equipo de trabajo, y sus acciones e ideas dinamizan el mercado y muestran nuevas formas de crear o mantener el contacto entre las personas y las marcas.

Hernán Isaza, marketing manager de Netflix Colombia

Liliana Toro, gerente de marketing de la Fundación Cardioinfantil

María Camila Bernal, directora de mercadeo de Páramo Presenta

Mauricio Escobar, vicepresidente corporativo de mercadeo de Colombina

Sandra Dionissio, CMO de Burger King

Silvia Martínez, gerente de marketing de Miniso Colombia

Ximena Restrepo, gerente de marketing de Makro Colombia

Campaña del año

Representa la campaña de comunicación que bajo su desarrollo creativo y de producción, tuvo un impacto demostrable y sobresaliente para una marca en el mercado colombiano. Es una acción de comunicación publicitaria en la que sobresale su desarrollo creativo innovador, y que demuestra coherencia estratégica con los valores de la marca y también con su mercado objetivo / audiencia. Además, evidencia resultados medibles de impacto con sus clientes/consumidores y stakeholders. La campaña del año es considerada como una buena práctica y referente por su ejecución e impacto en Colombia. En esta categoría no solamente se consideran campañas publicitarias en medios masivos, sino también desarrollos en formatos innovadores que marcaron tendencia y movilizaron audiencias/ consumidores por su realización en el mercado local.

Amor Prohibido de Inhouse Colombina para Colombina

Fictional Insurance de DDB Colombia para RCN y Seguros del Estado

Humanimal Tourism de DDB Colombia para Procolombia

La calle del mensajero de Inhouse Inter Rapidísimo para Inter Rapidísimo

La llena, Nequi de Zing by Nequi para Nequi

Movimiento del a-pollo de Innova Social Marketing (ISM) para Frisby

Acción de promo y activación

Es una acción cuyo propósito es proveer un encuentro experiencial memorable de la marca con el consumidor, en tiempo real. Se diferencia por su propuesta innovadora y los resultados que provee, tanto para los usuarios de la marca, como para los anunciantes.

25 años, 25 platos hasta 25,000 de Inhouse para Il Forno (La Receta & CIA SAS)

Anula la mala suerte de Name para Refisal

AORA - Durex en el FEP de Havas para Durex

Destino Oculto 2 de Havas para Wingo

El primer café de Macondo de Inside Studio para Juan Valdez

Huggies Lab de Buentipo / OMD / Match para Kimberly Clark

Parchadero de los mijitos Manzana Postobón giro de Rigo edición carnaval de Logística 911 para Manzana Postobón

Estrategia Digital

Es la acción de mediano y largo plazo creada para vincular a los usuarios con la marca, a través de interacciones digitales que generan una sinergia y complementariedad de los mensajes de la compañía. Se diferencia por su propuesta innovadora y resultados, tanto para los usuarios de la marca, como para los anunciantes.

#FrisbyEnTodasPartes de Innova Social Marketing (ISM) para Frisby

#Hazlo sin miedo, usa tampones Nosotras de Casa Essity in-house agency & Oishii para Nosotras

Brayan King de Proximity BBDO para Burger King

Cualquier cosa, por Nequi de Zing by Nequi para Nequi

Dayro en la Selección de Interactive Media para Aje Group

DESAF.IA Pepsi Zero de IPG Mediabrands y Sancho BBDO para Pepsico Bebidas

Suavizando las redes sociales con el ApanpachaBOT de RCN Televisión, PHD-DRUM, y McCann para Bimbo

Branded Content

Son narraciones de historias a través de plataformas que van más allá de la publicidad tradicional, como videos musicales creados como contenidos para los anunciantes o artistas; juegos creados específicamente para marcas, sean online u offline; podcasts; contenido original que complementa o enriquece el contexto editorial en el que aparece un mensaje de marca, videos para TikTok, proveyendo información atractiva, de interés o entretenida para la audiencia. Los trabajos en esta categoría tienen narrativas diferentes a la de una campaña publicitaria tradicional.

150 Años de Confianza: Tu Historia Escribe la Nuestra (El Contenido que Conecta) de Vasaba, GUT Bogotá, y OMD para Bancolombia

Chisme Sin Filtro - Firework Podcast de Zenith, Publicis Play, y Goldfish para L'Oreal - Maybelline

Con Corona y Ducales El Migao está Pegao de Morera Comunicaciones estratégicas &PR, Tulio Recomienda, Publicis Groupe y VML para Galletas Ducales y Chocolate Corona (Grupo Nutresa)

Feliz cumpleaños amiguitos feat. Juliana: el remake de un himno nacional de H10 de The Juju Colombia, Match, y Warner Music para Ramo

Medusa: la serie que se autocensuró de Sancho BBDO, Dentsu y Flare para Netflix

Para nosotras, Nosotras de CASA Essity In-house Agency, La Nube Digital S.A.S y Remember Producciones para Nosotras

Soy Leopardo y punto de Sancho BBDO, OMD, y Macarena para Postobón-Colombina

Acción de marca con propósito

Son las acciones de marca que tienen por objetivo generar un impacto positivo para la sociedad o el planeta; buscan cambiar el mundo o la cultura, apoyar puntos de vista que propenden por un mejor país o buscan comprometerse con el bienestar de la comunidad, más allá de los resultados de negocio.

#RetoIluminaColombia de El Conserje Marketing para Volvo Car Colombia

Salva Tu Piel de Producción: TNT, PR: Kreab, Influencer Marketing: Goldfish, Media: Publicis para La Roche Posay

Creadores del Cambio 2025 de Inmov Global Network para Nestlé Iniciativa por los Jóvenes - 10mo Encuentro de Jóvenes

El Remanso, en Guainía, se conecta con el mundo de Havas, DDB Colombia y Dirty Kitchen (Pivot) para Claro

Natuchips: De la mano con lo natural de Diseño PepsiCo, BBDO Argentina, MediaHub, Fundación ACDI/VOCA LA para PepsiCo Alimentos Colombia

SMARTFILMS Regiones de Valencia Producciones para ditu, Proquident, MinTic, Mincit, Frisby, Transmilenio, Nutrecan, Metro Linea 1

Yo creo en la construcción de mi futuro de Proximity BBDO para Homecenter

Nominados en las Menciones especiales TOP10 P&M 2025

Uso de medios/creatividad e innovación

Son campañas o piezas que usan los medios de una forma original, o publicidad que inventa un nuevo medio para enviar su mensaje. Incluye publicidad o campañas inspiradas por la oportunidad que generan los últimos sucesos de interés público, así como desarrollos tangibles y dispositivos o plataformas creados exclusivamente para una marca o campaña.

4:30, Una ventana de vida de Edelman Colombia para Boehringer Ingelheim Colombia

Campaña “Coke Studio Colombia”: lanzamiento inmersivo de la plataforma musical de Burson Colombia para Coca-Cola Colombia

El jingle hecho con reseñas de compradores de Super y Zeta para Mercado libre

El post del A-pollo de MullenLowe Mass para KFC Colombia

Netflix Marquee: de una valla a un fenómeno cultural de Dentsu para Netflix

Skin Rescue: la misión anti-acné llegó al gaming de Zenith, Publicis Play y Goldfish para L'Oréal - Garnier

Today – Sex Socks de Digitas y Publicis para Today – Haleon

Acción de Brand PR

Son las acciones que potencian la gestión de la reputación de una marca a través de diferentes canales de comunicación como: las relaciones públicas con los medios, las redes sociales, el marketing de contenidos, la creación de contenido orgánico y pago, y otras actividades que consumen las diferentes audiencias de las compañías. Se distinguen por su constancia, credibilidad, innovación y eficacia hacia los consumidores y los stakeholders.

Camuflarse es Arte de Trineo TV para Samsung Colombia

Frisgala de Innova Social Marketing (ISM) para Frisby

La cata de quesos más grande del mundo de Buentipo Colombia y Starcom para Alpina

Lanzamiento OPPO Reno14 5G, el AI Party Bestie de los colombianos. de Smart PR para OPPO Colombia

MR. BROWN® hecho con MILO® de LLYC y Fantástica para Bimbo Colombia

Suplantación por 24 horas de Go3Marketing para TransUnion

Marketing de influenciadores y creadores de contenido

Son las acciones de marca que utilizan a influenciadores y creadores de contenido para potenciar su mensaje, generar interacción con las comunidades y alcanzar resultados en los distintos entornos digitales.

Amigos con beneficios de Sancho BBDO para Bancolombia

Amor sin interés de Super, ZetaBé, y Fluvip para Mercado Libre

El día en que todos los feeds se llenaron del Tequendama de Buentipo y Talk Media Group para GHL Hoteles | Four Points by Sheraton Tequendama Bogotá

Festival del pollo colombiano de Keep Agencia para Pollo colombiano | Fenavi

Influersity, la electiva para tu talento. de Cheil Colombia para Samsung Electronics Colombia S.A.

Jumbo Romantik Style: la chocolatina oficial del Awo de Publicis Groupe para Nutresa / Chocolates Jumbo

Lo bueno comienza con B de ¡Buenazo! de McCANN Colombia y La Reina Comunicaciones para BIMBO de Colombia S.A.

Profesor del año

Es el/la profesor/a de mercadeo, publicidad, o comunicación con experiencia comprobable de cinco años ejerciendo la docencia en programas de pre y posgrado en instituciones en Colombia, reconocidos por su influencia y vocación docente dentro de la comunidad académica y la huella que dejan y han dejado en la comunidad de profesionales.

Abel Uribe de la Universidad Externado de Colombia

Edwin Andrés Sepúlveda de EAFIT

Jairo Correa de la Universidad El Bosque

Julián Andrés Arias Salazar del Politécnico Grancolombiano

Karen Iveth Martínez de la Autónoma del Caribe y Fundación universitaria Ceip

Tatiana Ramírez de la Fundación Universitaria del Área Andina – Bogotá

Generación P&M

Es el/la alumno/a que está próximo a graduarse en semestres octavo, noveno, o décimo, graduado dentro del año en curso 2024 en carreras como mercadeo, publicidad y comunicaciones, teniendo en cuenta su promedio académico, liderazgo, iniciativas académicas, publicación de artículos, participación de grupos de investigación y responsabilidad social, en talleres, premios e iniciativas relacionadas con el sector.