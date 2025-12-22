P&M presenta los nominados al TOP10 2025

Cada año el medio insignia del sector del mercadeo, la publicidad y la comunicaciones reconoce a los líderes, acciones, buenas prácticas, y estrategias más importantes de Colombia en diez categorías y cuatro menciones especiales.
Anualmente P&M presenta los nominados al TOP10, los premios que reconocen lo más destacado dentro de la comunidad publicitaria, de comunicaciones y mercadeo colombiana. Cada nominación corresponde a un análisis del contexto del país y de las acciones que responden a las dinámicas del mercado local.
A partir de 2025, Acción de marca con propósito será una categoría y no una mención especial. Esta categoría reconoce acciones cuyo propósito es proveer un encuentro experiencial memorable de la marca con el consumidor, en tiempo real. Se diferencia por su propuesta innovadora y los resultados que provee, tanto para los usuarios de la marca, como para los anunciantes
Adicionalmente, en 2025 hay dos cambios en las menciones especiales: Uso de medios pasa a ser una mención especial y se crea una nueva mención: Marketing de influenciadores y creadores de contenido, que reconoce acciones de marca que utilizan a influenciadores y creadores de contenido para potenciar su mensaje, generar interacción con las comunidades y alcanzar resultados en los distintos entornos digitales.
Para escoger a los nominados P&M realizó un análisis integral, detenido y objetivo con base en la información recibida en cada categoría y mención especial, y buscó que los nominados estén alineados con la realidad del contexto nacional, que sea evidente un impacto significativo y que hayan marcado un camino de buenas prácticas e innovación en el mercado colombiano.
Para votar por los ganadores en cada categoría es necesario ser parte de la comunidad informada P&M, que es el grupo de profesionales de mercadeo, publicidad y comunicaciones que tienen su suscripción con los productos de contenido P&M y/o han participado activamente en los paneles de investigación y eventos liderados por P&M a lo largo del año 2025. Este grupo de personas elegirá, a través de votación electrónica, a los acreedores al reconocimiento TOP10 P&M en cada una de las categorías y menciones especiales.
La votación inicia el 26 de enero 2026, y cierra el 27 de febrero de 2026, a través de la página web: www.revistapym.com.co
Nominados en las Categorías TOP10 P&M 2024
Marca del año
Esta categoría reconoce a la marca que demostró su excelencia creativa y que, con las acciones de mercadeo que ejecutó en el último año impactó la cultura en Colombia, innovó en sus formas de comunicación, conectó con sus audiencias y stakeholders, apoyó causas sociales y de sostenibilidad, y gestionó una estrategia de comunicación consistente que tuvo como soporte una promesa de valor que, además de cumplirse, la llevó a tener un desempeño ejemplar.
- Bavaria
- Colombina
- Frisby
- Nequi
- Netflix
- Páramo Presenta
- Postobón
Agencia del año
Es la agencia cuyos logros impulsaron el sector y cuyo liderazgo fue modelo a seguir para el mercado colombiano con base en su: Crecimiento, incorporación de nuevos clientes y cuentas, gestión del talento, resultados para los anunciantes e inclusión y sostenibilidad. Las agencias que están nominadas en esta categoría sorprenden por su utilización de nuevos medios, plataformas actuales y emergentes y nuevas tecnologías. Aplican agencias creativas, agencias de promo y activación, y agencias de comunicación, con composición accionaria local y extranjera.
- Alina Vélez Comunicaciones
- DDB Colombia (ahora TBWA Colombia)
- Dirty Kitchen
- Fantástica
- Publicis Groupe
- Sancho BBDO
Agencia de medios
Es la agencia de medios que se destacó en el último año por su liderazgo, su desempeño en el sector, su crecimiento, innovación en medios y contenidos, por el trato justo con medios y anunciantes, y por su gestión e inclusión en todos sus proyectos.
- Century Media
- Dentsu
- Havas
- OMD
- Woods & Trees
- Zenith
Líder de agencia
La categoría líder de agencia reconoce a los profesionales que hacen parte de una agencia y/o empresa del sector de la comunicación en Colombia -esto incluye agencias creativas, de medios, de promo y activación, de comunicación, de investigación, de influenciadores, y consultoras, cuyo estilo del liderazgo y modelo de pensamiento contribuyen de forma significativa y continua a su agencia, y que inspiran a su equipo de trabajo, colegas, clientes y competidores. Cada líder es nominado por agencias, anunciantes y profesionales del sector.
- Alina Vélez, fundadora y CEO de Alina Vélez Comunicaciones
- Juan Camilo Rodríguez, CEO de Dirty Kitchen
- Julien Gustave Roche, fundador y CEO de Talk Media Group y Be Happy Fest
- Liliana Fernández, socia fundadora de Life PR & Comunicaciones
- Mauricio Sarmiento, vicepresidente creativo de Sancho BBDO
- Pablo Wills, director creativo en Colombina
- Xavier Serrano, CEO de DDB Colombia (ahora TBWA Colombia)
Líder de mercadeo
El líder de mercadeo es un profesional que se distingue por materializar soluciones de mercadeo creativas, eficientes, e innovadoras. Su visión reta a las agencias y a su equipo de trabajo, y sus acciones e ideas dinamizan el mercado y muestran nuevas formas de crear o mantener el contacto entre las personas y las marcas.
- Hernán Isaza, marketing manager de Netflix Colombia
- Liliana Toro, gerente de marketing de la Fundación Cardioinfantil
- María Camila Bernal, directora de mercadeo de Páramo Presenta
- Mauricio Escobar, vicepresidente corporativo de mercadeo de Colombina
- Sandra Dionissio, CMO de Burger King
- Silvia Martínez, gerente de marketing de Miniso Colombia
- Ximena Restrepo, gerente de marketing de Makro Colombia
Campaña del año
Representa la campaña de comunicación que bajo su desarrollo creativo y de producción, tuvo un impacto demostrable y sobresaliente para una marca en el mercado colombiano. Es una acción de comunicación publicitaria en la que sobresale su desarrollo creativo innovador, y que demuestra coherencia estratégica con los valores de la marca y también con su mercado objetivo / audiencia. Además, evidencia resultados medibles de impacto con sus clientes/consumidores y stakeholders. La campaña del año es considerada como una buena práctica y referente por su ejecución e impacto en Colombia. En esta categoría no solamente se consideran campañas publicitarias en medios masivos, sino también desarrollos en formatos innovadores que marcaron tendencia y movilizaron audiencias/ consumidores por su realización en el mercado local.
- Amor Prohibido de Inhouse Colombina para Colombina
- Fictional Insurance de DDB Colombia para RCN y Seguros del Estado
- Humanimal Tourism de DDB Colombia para Procolombia
- La calle del mensajero de Inhouse Inter Rapidísimo para Inter Rapidísimo
- La llena, Nequi de Zing by Nequi para Nequi
- Movimiento del a-pollo de Innova Social Marketing (ISM) para Frisby
Acción de promo y activación
Es una acción cuyo propósito es proveer un encuentro experiencial memorable de la marca con el consumidor, en tiempo real. Se diferencia por su propuesta innovadora y los resultados que provee, tanto para los usuarios de la marca, como para los anunciantes.
- 25 años, 25 platos hasta 25,000 de Inhouse para Il Forno (La Receta & CIA SAS)
- Anula la mala suerte de Name para Refisal
- AORA - Durex en el FEP de Havas para Durex
- Destino Oculto 2 de Havas para Wingo
- El primer café de Macondo de Inside Studio para Juan Valdez
- Huggies Lab de Buentipo / OMD / Match para Kimberly Clark
- Parchadero de los mijitos Manzana Postobón giro de Rigo edición carnaval de Logística 911 para Manzana Postobón
Estrategia Digital
Es la acción de mediano y largo plazo creada para vincular a los usuarios con la marca, a través de interacciones digitales que generan una sinergia y complementariedad de los mensajes de la compañía. Se diferencia por su propuesta innovadora y resultados, tanto para los usuarios de la marca, como para los anunciantes.
- #FrisbyEnTodasPartes de Innova Social Marketing (ISM) para Frisby
- #Hazlo sin miedo, usa tampones Nosotras de Casa Essity in-house agency & Oishii para Nosotras
- Brayan King de Proximity BBDO para Burger King
- Cualquier cosa, por Nequi de Zing by Nequi para Nequi
- Dayro en la Selección de Interactive Media para Aje Group
- DESAF.IA Pepsi Zero de IPG Mediabrands y Sancho BBDO para Pepsico Bebidas
- Suavizando las redes sociales con el ApanpachaBOT de RCN Televisión, PHD-DRUM, y McCann para Bimbo
Branded Content
Son narraciones de historias a través de plataformas que van más allá de la publicidad tradicional, como videos musicales creados como contenidos para los anunciantes o artistas; juegos creados específicamente para marcas, sean online u offline; podcasts; contenido original que complementa o enriquece el contexto editorial en el que aparece un mensaje de marca, videos para TikTok, proveyendo información atractiva, de interés o entretenida para la audiencia. Los trabajos en esta categoría tienen narrativas diferentes a la de una campaña publicitaria tradicional.
- 150 Años de Confianza: Tu Historia Escribe la Nuestra (El Contenido que Conecta) de Vasaba, GUT Bogotá, y OMD para Bancolombia
- Chisme Sin Filtro - Firework Podcast de Zenith, Publicis Play, y Goldfish para L'Oreal - Maybelline
- Con Corona y Ducales El Migao está Pegao de Morera Comunicaciones estratégicas &PR, Tulio Recomienda, Publicis Groupe y VML para Galletas Ducales y Chocolate Corona (Grupo Nutresa)
- Feliz cumpleaños amiguitos feat. Juliana: el remake de un himno nacional de H10 de The Juju Colombia, Match, y Warner Music para Ramo
- Medusa: la serie que se autocensuró de Sancho BBDO, Dentsu y Flare para Netflix
- Para nosotras, Nosotras de CASA Essity In-house Agency, La Nube Digital S.A.S y Remember Producciones para Nosotras
- Soy Leopardo y punto de Sancho BBDO, OMD, y Macarena para Postobón-Colombina
Acción de marca con propósito
Son las acciones de marca que tienen por objetivo generar un impacto positivo para la sociedad o el planeta; buscan cambiar el mundo o la cultura, apoyar puntos de vista que propenden por un mejor país o buscan comprometerse con el bienestar de la comunidad, más allá de los resultados de negocio.
- #RetoIluminaColombia de El Conserje Marketing para Volvo Car Colombia
- Salva Tu Piel de Producción: TNT, PR: Kreab, Influencer Marketing: Goldfish, Media: Publicis para La Roche Posay
- Creadores del Cambio 2025 de Inmov Global Network para Nestlé Iniciativa por los Jóvenes - 10mo Encuentro de Jóvenes
- El Remanso, en Guainía, se conecta con el mundo de Havas, DDB Colombia y Dirty Kitchen (Pivot) para Claro
- Natuchips: De la mano con lo natural de Diseño PepsiCo, BBDO Argentina, MediaHub, Fundación ACDI/VOCA LA para PepsiCo Alimentos Colombia
- SMARTFILMS Regiones de Valencia Producciones para ditu, Proquident, MinTic, Mincit, Frisby, Transmilenio, Nutrecan, Metro Linea 1
- Yo creo en la construcción de mi futuro de Proximity BBDO para Homecenter
Nominados en las Menciones especiales TOP10 P&M 2025
Uso de medios/creatividad e innovación
Son campañas o piezas que usan los medios de una forma original, o publicidad que inventa un nuevo medio para enviar su mensaje. Incluye publicidad o campañas inspiradas por la oportunidad que generan los últimos sucesos de interés público, así como desarrollos tangibles y dispositivos o plataformas creados exclusivamente para una marca o campaña.
- 4:30, Una ventana de vida de Edelman Colombia para Boehringer Ingelheim Colombia
- Campaña “Coke Studio Colombia”: lanzamiento inmersivo de la plataforma musical de Burson Colombia para Coca-Cola Colombia
- El jingle hecho con reseñas de compradores de Super y Zeta para Mercado libre
- El post del A-pollo de MullenLowe Mass para KFC Colombia
- Netflix Marquee: de una valla a un fenómeno cultural de Dentsu para Netflix
- Skin Rescue: la misión anti-acné llegó al gaming de Zenith, Publicis Play y Goldfish para L'Oréal - Garnier
- Today – Sex Socks de Digitas y Publicis para Today – Haleon
Acción de Brand PR
Son las acciones que potencian la gestión de la reputación de una marca a través de diferentes canales de comunicación como: las relaciones públicas con los medios, las redes sociales, el marketing de contenidos, la creación de contenido orgánico y pago, y otras actividades que consumen las diferentes audiencias de las compañías. Se distinguen por su constancia, credibilidad, innovación y eficacia hacia los consumidores y los stakeholders.
- Camuflarse es Arte de Trineo TV para Samsung Colombia
- Frisgala de Innova Social Marketing (ISM) para Frisby
- La cata de quesos más grande del mundo de Buentipo Colombia y Starcom para Alpina
- Lanzamiento OPPO Reno14 5G, el AI Party Bestie de los colombianos. de Smart PR para OPPO Colombia
- MR. BROWN® hecho con MILO® de LLYC y Fantástica para Bimbo Colombia
- Suplantación por 24 horas de Go3Marketing para TransUnion
Marketing de influenciadores y creadores de contenido
Son las acciones de marca que utilizan a influenciadores y creadores de contenido para potenciar su mensaje, generar interacción con las comunidades y alcanzar resultados en los distintos entornos digitales.
- Amigos con beneficios de Sancho BBDO para Bancolombia
- Amor sin interés de Super, ZetaBé, y Fluvip para Mercado Libre
- El día en que todos los feeds se llenaron del Tequendama de Buentipo y Talk Media Group para GHL Hoteles | Four Points by Sheraton Tequendama Bogotá
- Festival del pollo colombiano de Keep Agencia para Pollo colombiano | Fenavi
- Influersity, la electiva para tu talento. de Cheil Colombia para Samsung Electronics Colombia S.A.
- Jumbo Romantik Style: la chocolatina oficial del Awo de Publicis Groupe para Nutresa / Chocolates Jumbo
- Lo bueno comienza con B de ¡Buenazo! de McCANN Colombia y La Reina Comunicaciones para BIMBO de Colombia S.A.
Profesor del año
Es el/la profesor/a de mercadeo, publicidad, o comunicación con experiencia comprobable de cinco años ejerciendo la docencia en programas de pre y posgrado en instituciones en Colombia, reconocidos por su influencia y vocación docente dentro de la comunidad académica y la huella que dejan y han dejado en la comunidad de profesionales.
- Abel Uribe de la Universidad Externado de Colombia
- Edwin Andrés Sepúlveda de EAFIT
- Jairo Correa de la Universidad El Bosque
- Julián Andrés Arias Salazar del Politécnico Grancolombiano
- Karen Iveth Martínez de la Autónoma del Caribe y Fundación universitaria Ceip
- Tatiana Ramírez de la Fundación Universitaria del Área Andina – Bogotá
Generación P&M
Es el/la alumno/a que está próximo a graduarse en semestres octavo, noveno, o décimo, graduado dentro del año en curso 2024 en carreras como mercadeo, publicidad y comunicaciones, teniendo en cuenta su promedio académico, liderazgo, iniciativas académicas, publicación de artículos, participación de grupos de investigación y responsabilidad social, en talleres, premios e iniciativas relacionadas con el sector.
- Diana Milena Galeano de la Universidad Central
- Estefanía Garzón de la Universidad Jorge Tadeo Lozano
- Mariana Castillo de la Universidad El Bosque
- Natalia Bautista del Politécnico Grancolombiano
- Nicolas Sarmiento de la Universidad EAFIT
- Nicoll Dayana de la Universidad de Medellín