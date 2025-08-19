El Coliseo MedPlus presenta su programación para la segunda mitad el año

De David Guetta a la inspiración de Tony Robbins, con paradas en batallas virales y estrellas latinas que prenden cualquier escenario, estos son los eventos con los que el escenario bogotano cerrará su año.

El 2025 aún no termina y el Coliseo MedPlus ya tiene listo un fin de año cargado de los mejores conciertos e increíbles producciones, donde los artistas más grandes del mundo hacen historia: con una programación de conciertos de talla mundial que harán vibrar a más de 100.000 asistentes en el escenario cubierto más grande del país.

En los próximos meses, el escenario del Coliseo recibirá a artistas globales e internacionales como David Guetta, Marc Anthony, Ryan Castro, Manuel Turizo y Christian Nodal, además de la motivación en vivo de Tony Robbins con Wake Up Conferences. La programación también incluirá formatos innovadores como Stream Fighters, la batalla de boxeo entre creadores de contenido que es sensación en redes, y otras propuestas que combinan música, entretenimiento y experiencias únicas.

Durante septiembre, octubre y noviembre, el venue se convertirá en punto de encuentro

para quienes buscan vivir algo distinto: música que hace vibrar, ideas que dejan huella y

shows que rompen esquemas.

Prográmese para estos eventos en el Coliseo MedPlus:

● Funk Tribu

5 y 6 de septiembre

El bogotano Eduardo José Montañez, mente detrás de Funk Tribu, regresa a casa

tras conquistar la meca electrónica en Berlín. Dos noches donde el techno, el trance

y otros sonidos de vanguardia se mezclan con su sello inconfundible.

● Christian Nodal

20 de septiembre

El mexicano de los seis Latin Grammys, ocho Billboard Latinos y once Latin AMAs

llega a Bogotá con un show en 360° que promete una cercanía total con su público.

Como en cada ciudad de su gira, invitará a artistas locales, y en esta parada serán

músicos colombianos quienes se sumen a una noche de fiesta y sorpresas.

● Manuel Turizo

27 de septiembre

El monteriano que conquistó al mundo con Una Lady Como Tú, La Bachata y El

Merengue llega con su 201 Tour, un repaso por los temas que lo han convertido en

uno de los referentes del pop urbano. Una noche para cantar a grito herido y bailar

sin descanso.

● Wake Up Conference 2025

3 y 4 de octubre

Más de 8.000 personas de toda Latinoamérica se darán cita en el Coliseo para dos

días intensos con el estratega global Tony Robbins. Charlas magistrales, ejercicios

de liderazgo, meditación, reflexión y herramientas prácticas que ya han demostrad impulsar la productividad empresarial. Todo en un formato que combina motivación, inspiración y resultados.

● David Guetta – The Monolith Tour

17 de octubre

El DJ más influyente de la música electrónica aterriza en Bogotá con The Monolith

Tour, un show inmersivo que repasa 20 años de hits junto a nombres como Rihanna,

Sia, Usher y Nicki Minaj. Luces, visuales y beats que harán del Coliseo una pista de

baile gigante.

● Stream Fighters 4

18 de octubre

El fenómeno digital de WestCOL llega por primera vez a Bogotá con seis combates

entre creadores de contenido que ya encendieron las redes. Más que boxeo, son

historias virales y rivalidades en vivo, con enfrentamientos como Yina Calderón vs.

La Valdiri o JH vs. Cristorata que prometen encender el ring.

Estos son otros de los enfrentamientos confirmados:

o Karina García vs. Karely Ruiz

o Milica vs. May Osorio

o The Nino vs. Byking

o Shelao vs. Belosmaki

● Ryan Castro – Gira SENDÉ

31 de octubre

El cantante del gheto presenta su único show en Colombia este año, dentro de

una gira que ya ha pasado por escenarios en Europa, Norteamérica y Latinoamérica.

SENDÉ pone al reguetón del barrio en el centro de los escenarios internacionales,

con una producción explosiva y un repertorio popular que agotó sus entradas en

menos de un día.

● Marc Anthony

13 de noviembre

El rey de la salsa regresa a Bogotá con un repertorio que cruza generaciones: Vivir

mi vida, Flor pálida y Qué precio tiene el cielo sonarán junto a invitados de lujo como

Willy García y Jessi Uribe. Una noche para bailar, cantar y celebrar la música latina

en su máxima expresión.

“Estamos viendo un cambio claro en la manera en que las personas se relacionan con la

cultura: el público ya no busca solo música o entretenimiento desde una mirada

espectadora, sino también experiencias integrales que mezclen aprendizaje, emoción,

innovación y conexión”, afirma Carolina García, gerente comercial del Coliseo MedPlus. “Por eso, nuestra agenda junta a Tony Robbins con David Guetta, al reguetón con el boxeo

digital… es un cierre de año pensado para todos los gustos y todas las energías”.

Las entradas para todos los eventos están disponibles a través de la plataforma www.taquillalive.com, que permite consultar fechas, precios, ubicaciones y condiciones de

cada espectáculo. La recomendación es no dejarlo para última hora: la programación está

despertando mucho interés y varios shows tienen cupos limitados o alta demanda, así que

lo mejor es asegurar el lugar desde ya.

