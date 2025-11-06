Dailymotion Advertising presenta Ray, su plataforma de IA Agéntica todo en uno dedicada al marketing de video

Una plataforma unificada que reúne todo el recorrido del marketing de video, impulsada por datos propietarios estructurados y accionables, que conectan la comprensión de la audiencia con un impacto medible.

Dailymotion Advertising, la suite de marketing de video desarrollada por Dailymotion, anuncia hoy el lanzamiento de Ray, su nueva plataforma IA agéntica de marketing de video, diseñada para transformar un simple briefing en un plan de acción activable en cuestión de minutos. Ray encarna la visión de una publicidad más inteligente, más transparente y más centrada en las personas, en un momento en que el sector busca combinar eficiencia y explicabilidad en el uso de la inteligencia artificial.

Basada en el principio de que una inteligencia artificial solo es relevante cuando se apoya en datos confiables, medibles y controlados, Ray se sustenta en una infraestructura de datos propietaria derivada del universo de video de Dailymotion, que analiza cada mes cientos de miles de señales temáticas y atencionales. Esta profundidad de datos, protegida y continuamente enriquecida, permite a los modelos de IA de Ray generar recomendaciones confiables, explicables y orientadas al impacto. Sin esta base de datos, ninguna decisión podría tomarse con confianza.

Gracias a Ray, las marcas y las agencias se benefician de una plataforma diseñada para generar un impacto medible e inmediato.

Una nueva generación de plataforma al servicio del rendimiento y la claridad

En un entorno en el que el marketing de video se ha vuelto más complejo, entre la fragmentación de herramientas, la fatiga creativa y la presión por los resultados, las marcas y las agencias buscan soluciones que combinen precisión, rapidez y transparencia. Ray responde a estos desafíos al reunir en una sola interfaz todo el recorrido del marketing: desde la comprensión de la audiencia hasta la medición del rendimiento, transformando un simple briefing en un plan de acción completo en pocos minutos.

La plataforma de IA Agéntica se apoya en una arquitectura tecnológica compuesta por cuatro pilares complementarios:

Predict AI diseña instantáneamente planes de medios personalizados basados en señales reales de audiencia y en más de setecientos mil temas de video analizados cada mes.

Engage AI analiza y optimiza las creatividades a partir de datos de atención y neurociencia para garantizar su impacto antes de la difusión.

Activate AI automatiza la activación y optimización de las campañas buscando el equilibrio entre precisión, alcance y eficiencia.

Measure AI proporciona informes narrativos y explicativos que permiten comprender los resultados e identificar los palancas de mejora.

Con Ray, Dailymotion no solo está evolucionando; estamos redefiniendo el futuro del marketing en video. Estamos fusionando el poder de la inteligencia artificial con la excelencia creativa, basados en una transparencia absoluta. En el corazón de Ray se encuentra nuestro dato propietario, una inteligencia única perfeccionada gracias a los 20 años de experiencia de Dailymotion en el análisis de datos de video. Ofrece a las marcas un entorno no solo confiable y explicable, sino, sobre todo, diseñado para la acción. Ray encarna nuestra convicción más profunda: la verdadera innovación es aquella que aporta claridad, permite una acción precisa y genera un valor medible y sostenible para nuestros socios. »

Bichoï Bastha, CEO de Dailymotion Advertising.

Gracias a este enfoque unificado, Ray elimina la complejidad, garantiza la trazabilidad de cada decisión y se apoya en los datos de video propietarios de Dailymotion para ofrecer una comprensión de la audiencia con una precisión inigualable. Al combinar rigor, creatividad y transparencia, la plataforma redefine los estándares del marketing de video moderno y coloca la inteligencia artificial al servicio de la claridad y el rendimiento.

En América Latina, donde las audiencias digitales son tan activas y diversas, Ray brinda a las marcas una forma innovadora de conectar a través de datos confiables y una IA responsable. Al combinar tecnología y creatividad, impulsa la eficiencia, la confianza y la creatividad en todo el recorrido del marketing de video

Lara Krumholz, SVP & General Manager Latin America, Dailymotion Advertising

Una innovación alineada con los valores y la visión estratégica de Dailymotion

Ray no es solo una plataforma de IA Agéntica tecnológica: es la expresión de la filosofía y los valores que guían la transformación de Dailymotion. La innovación se manifiesta a través de una inteligencia artificial explicable, basada en la fiabilidad de los datos y en la transparencia de las decisiones. Cada recomendación se apoya en señales medibles y verificadas, acompañadas de un nivel de confianza que garantiza un uso responsable y controlado de la tecnología.

La fiabilidad de Ray se apoya en datos propietarios respetuosos de la privacidad y en un ecosistema de video completamente gestionado por Dailymotion, asegurando una integridad total en la recopilación y el análisis.

Ray sitúa al ser humano en el centro del proceso creativo y acompaña a los profesionales del marketing, analistas, equipos de producción y socios comerciales en el diseño de estrategias de video más eficaces y sostenibles. La inteligencia artificial desempeña un papel de asistencia y optimización, fomentando la creatividad en lugar de reemplazarla.

