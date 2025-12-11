Así se vivirá Feria EVA White Christmas

En esta edición especial de temporada Feria EVA White Christmas Más cuenta con más de 500 emprendimientos y marcas colombianas, 15.000 m² de diseño y creatividad local.

Del 10 al 14 y del 17 al 21 de diciembre, EVA Christmas Edition se llevará a cabo en la zona del Parque 93, donde se habilitará un recorrido de más de 15.000 m² que integra experiencias y tránsito fluido entre sus espacios. El circuito se extenderá al Pabellón 94, que suma un área adicional de 900 m² dedicada a EVA Home & Decor, con propuestas de diseño y creatividad para el hogar. Durante la segunda fecha, este pabellón incluirá el “Christmas Table Market”, un espacio con marcas de producto gastronómico terminado, pensado para complementar la mesa navideña.

Esta edición desarrolla una ambientación inspirada en la “Navidad Blanca” europea, con elementos asociados al blanco, la luz y el brillo. La feria se organizará como un boulevard de tiendas al aire libre y contará con instalaciones, actividades culturales y espacios que articulan temporada navideña, marcas participantes y visitantes.

Pabellón 94 EVA Home & Decor

En total, participarán más de 520 marcas y emprendimientos, con rotación entre las dos semanas para ofrecer una oferta distinta en cada periodo. EVA reúne más de 15 categorías, entre ellas moda, accesorios, joyería, bienestar, hogar, niños, mascotas y gastronomía.

Algunas de las marcas destacadas son:

Moda: A Modo Mio, Alanna, Bethel Minimal, Islote Blanco, Not a Uniform.

Joyería: Fenomena, Tafleur, Senda, Salvárea.

Accesorios: Anca Ravelo, Pisos, Roszuar.

Bienestar: Lataffa, Quinto Elemento, NNT Lab, Atenea.

Home & Decor: MSC Design, Kamuchy, Selvaggio, La Cuchillería, Konker.

Tras recibir más de 300.000 visitantes en su edición de septiembre —67.000 de ellos en el Pabellón Home &

Decor—, EVA proyecta un crecimiento del 20% en asistencia para esta edición y un aumento en ventas respecto a los $19.000 millones alcanzados previamente.

Entre las experiencias de esta versión se incluye un pop-up sensorial de TOUS por los 40 años del Oso, presente en solo cinco países. También habrá empaque gratuito de regalos con Coordinadora, photobooth navideño con Cafam, un salón pedagógico de Curaprox, experiencias tecnológicas con BYD y barras temáticas de Maestro Dobel y JP Chenet. En la casita EVA se ofrecerá una chocolatería inspirada en los mercados de invierno europeos, junto con una línea exclusiva de merch oficial diseñado para esta edición.

La agenda cultural contará con presentaciones de Delfina Dib, el Emperador de la Cumbia, shows navideños y las tradicionales novenas. El 21 de diciembre, de 7:00 p.m. a 8:00 p.m., se realizará un Concierto de Navidad a cargo del Coro de la Ópera de Colombia. EVA Kids reunirá marcas infantiles, actividades y programación especial para niños. Además, participarán creadores e influenciadores como María Manotas, Johana Rojas, Eleonora Morales, Alejandro Riaño, Paula Andrea Betancur, Kika Nieto, Katherine Porto y Viviana Grondona, quienes estarán como expositores con sus marcas.

EVA continúa su labor de promover el talento colombiano y facilitar la conexión entre emprendedores y sus públicos. Según su fundadora, Ana María Gómez, esta edición fue concebida como un espacio para descubrir productos únicos, seleccionar regalos significativos y explorar propuestas creativas del país.

La feria cuenta con aliados como Cafam Droguerías, Coordinadora, Curaprox, L’Oréal, Savvy, Zephir, Bancolombia, BYD, Tous, Maestro Dobel, JP Chenet, Bold, Redeban, Pepe Ganga Toys, L’Occitane, Cuisinart, Ninja/Shark e Hindú. Además, apoya a Misión Nutrición y la Fundación INTI.

El ingreso es libre y el evento es Pet Friendly.

Horarios EVA Christmas Edition

Del 10 al 14 y del 17 al 21 de diciembre

Miércoles, jueves y domingos: 10:00 a. m. – 8:00 p. m.

Viernes y sábados: 10:00 a. m. – 9:00 p. m.

También le puede interesar: Crunchy Crema se convierte en dona: llega la edición especial de Flips y Donut Factory