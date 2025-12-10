Crunchy Crema se convierte en dona: llega la edición especial de Flips y Donut Factory

Las colaboraciones entre marcas continúan ganando relevancia como una vía para captar la atención de audiencias que buscan propuestas distintas. Según el reporte de Nielsen Global Innovation 2024, más del 50 % de las personas muestra interés en productos cocreados por empresas de universos diferentes, una tendencia que sigue creciendo en Colombia.

Flips Crunchy Crema y Donut Factory en el marco del Chocoshow presentaron una propuesta que reinterpreta un elemento cotidiano: llevar un esparcible al formato de una dona. La alianza ofrece una forma distinta de experimentar Crunchy Crema, ubicándola en un escenario inesperado que amplía las posibilidades de consumo para la marca.

Los consumidores están abiertos a explorar combinaciones inesperadas, y estas alianzas permiten responder a esa apertura. Esta colaboración introduce una forma diferente de relacionarse con Flips sin perder su esencia

Afirma Ana María Carrillo, gerente de marca de Flips Colombia.

Con una recordación superior al 50 %, Flips se consolida dentro del segmento de untables y encuentra en este lanzamiento la oportunidad de conectar con públicos que disfrutan descubrir mezclas poco habituales. La edición especial combina el perfil de sabor de Crunchy Crema con la elaboración característica de Donut Factory, logrando un balance entre familiaridad y novedad.

El desarrollo del producto fue resultado de un trabajo conjunto, en el que ambas marcas exploraron diversas alternativas hasta alcanzar la armonía entre la crema con sabor a “la almohada de chocolate de Flips” y la masa tradicional de Donut Factory. El lanzamiento, de carácter temporal, se orienta a la experimentación y a la co-creación, más que a dinámicas promocionales.

La edición estará disponible en todos los puntos de venta de Donut Factory. Las compañías coordinaron su logística para asegurar una distribución estable y respetar los estándares de calidad característicos de ambas marcas.

Más allá del desempeño en el mercado, Flips prevé que esta colaboración impulse la presencia de Crunchy Crema en el canal industrial y abra la puerta a futuras alianzas con categorías afines. En línea con el crecimiento global de los co–brandings, este proyecto representa un paso adelante en la evolución de Flips como una marca que entiende y se adapta a nuevos escenarios, conversaciones y formas de consumo.

