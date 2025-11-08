Visión 2030: 10 citas del panel de P&M en +CTG 2025

El panel conjunto de P6M en +CTG 2025 dejó una certeza: el 2030 ya empezó. Más que un número en el calendario, se reveló como un espejo del presente, un punto de inflexión que obliga a la industria a decidir qué tipo de futuro está construyendo hoy. Durante la conversación, que unió Edgardo Frías, director general de Google en la Región Andina (Chile, Colombia y Perú), María Elisa Botero, CMO de Nutresa y Andrés Carvajal, CEO de Sancho BBDO, con comoderación por Juanita Rico, directora de contenidos de P&M y Carlos Fernando Vega, director general de P&M, quedó claro que anticipar no basta; el reto está en transformar la proyección en ejecución, la tendencia en estrategia y la conversación en compromiso.

A diez años del nacimiento de +CTG y en el marco de la edición 500 de P&M, este encuentro fue un llamado a asumir que los próximos cinco años definirán el rumbo ético, creativo y sostenible de la comunicación en la región. El panel no buscó predecir el futuro, sino interpelar al presente con una pregunta urgente: ¿Qué decisiones debemos tomar hoy para no llegar tarde al 2030?

A continuación diez citas de los momentos clave de la conversación:

“Hay que valorar más el seniority en las agencias de publicidad; la trayectoria tiene un valor”, Andrés Carvajal.

“La innovación es lo que nunca debe faltar en el ecosistema de las comunicaciones”, Edgardo Frías.

“La conexión con las personas es la clave de toda estrategia de mercadeo”, María Elisa Botero.

“No más almuerzos entre cliente-agencia y sí más presupuesto y más conciencia de lo que implica llevar a cabo cada proceso. Que gane el que mejor trabaja no el que mejor almuerzo paga”, Andrés Carvajal”.

“Queremos oír las voces de los líderes del ecosistema en escenarios que plantean transformación”, Carlos Fernando Vega.

“ En el 2030 La Generación Z ya va a tener posiciones gerenciales; ellos nacieron digitales y su forma de comunicar es diferente y las marcas o la industria debe adecuarse a esa manera de pensar”, Edgardo Frías.

"¿Cuáles deberían ser los principios rectores del ecosistema de las comunicaciones en el 2030?”, Juanita Rico.

"La iteración constante es clave para los equipos de mercadeo", María Elisa Botero.

"No podemos pelear más contra tratar de ser la industria que fuimos...tenemos que ser una nueva industria flexible, dinámica y que suelte la rigidez que teníamos", Andrés Carvajal.

"La calidad del input tecnológico es lo que va a ser el foco del mercadeo y de la publicidad de aquí a 5 años; eso va a entregar eficiencia en todos los procesos", María Elisa Botero.

