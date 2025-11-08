Visión 2030: 10 citas del panel de P&M en +CTG 2025

El panel conjunto de P6M en +CTG 2025 dejó una certeza: el 2030 ya empezó. Más que un número en el calendario, se reveló como un espejo del presente, un punto de inflexión que obliga a la industria a decidir qué tipo de futuro está construyendo hoy. Durante la conversación, que unió Edgardo Frías, director general de Google en la Región Andina (Chile, Colombia y Perú), María Elisa Botero, CMO de Nutresa y Andrés Carvajal, CEO de Sancho BBDO, con comoderación por Juanita Rico, directora de contenidos de P&M y Carlos Fernando Vega, director general de P&M, quedó claro que anticipar no basta; el reto está en transformar la proyección en ejecución, la tendencia en estrategia y la conversación en compromiso.
A diez años del nacimiento de +CTG y en el marco de la edición 500 de P&M, este encuentro fue un llamado a asumir que los próximos cinco años definirán el rumbo ético, creativo y sostenible de la comunicación en la región. El panel no buscó predecir el futuro, sino interpelar al presente con una pregunta urgente: ¿Qué decisiones debemos tomar hoy para no llegar tarde al 2030?
A continuación diez citas de los momentos clave de la conversación:
- “Hay que valorar más el seniority en las agencias de publicidad; la trayectoria tiene un valor”, Andrés Carvajal.
- “La innovación es lo que nunca debe faltar en el ecosistema de las comunicaciones”, Edgardo Frías.
- “La conexión con las personas es la clave de toda estrategia de mercadeo”, María Elisa Botero.
- “No más almuerzos entre cliente-agencia y sí más presupuesto y más conciencia de lo que implica llevar a cabo cada proceso. Que gane el que mejor trabaja no el que mejor almuerzo paga”, Andrés Carvajal”.
- “Queremos oír las voces de los líderes del ecosistema en escenarios que plantean transformación”, Carlos Fernando Vega.
- “ En el 2030 La Generación Z ya va a tener posiciones gerenciales; ellos nacieron digitales y su forma de comunicar es diferente y las marcas o la industria debe adecuarse a esa manera de pensar”, Edgardo Frías.
- "¿Cuáles deberían ser los principios rectores del ecosistema de las comunicaciones en el 2030?”, Juanita Rico.
- "La iteración constante es clave para los equipos de mercadeo", María Elisa Botero.
- "No podemos pelear más contra tratar de ser la industria que fuimos...tenemos que ser una nueva industria flexible, dinámica y que suelte la rigidez que teníamos", Andrés Carvajal.
- "La calidad del input tecnológico es lo que va a ser el foco del mercadeo y de la publicidad de aquí a 5 años; eso va a entregar eficiencia en todos los procesos", María Elisa Botero.
