martes, octubre 14, 2025

Bogotá será sede del She Is Global Forum 2025

eventos

El próximo 19 y 20 de noviembre, el Centro de Convenciones del Hotel Cosmos 100 - DoubleTree by Hilton Bogotá será escenario del She Is Global Forum 2025, que en esta edición tendrá como eje central “La Esperanza”.

Redacción P&M
 octubre 14, 2025

Bogotá recibirá por primera vez She Is Global Forum, que en esta séptima edición el tema central de esta será “La Esperanza”, un concepto que busca conectar proyectos, impulsar soluciones y generar impactos en los territorios. Según Leidy Martínez, directora ejecutiva de la Fundación She Is, la esperanza se entiende como “motor de cambio” y como base para construir oportunidades y resiliencia en la región.

Desde su creación, el foro ha vinculado a más de 83 países, reunido a 13.000 asistentes presenciales y alcanzado a 88.000 personas de forma virtual. A través de la Fundación She Is, más de 20.000 mujeres han sido beneficiadas en siete países mediante 539 programas, capital semilla para emprendimientos, ferias de empleabilidad y la creación de Centros de Empoderamiento Económico y Social de la Mujer en Arauca, Putumayo y Atlántico.

El She Is Global Forum 2025 contará con la participación de Nadia Murad, Premio Nobel de Paz 2018, quien visitará por primera vez Colombia y Latinoamérica. Junto a ella estarán líderes de distintos sectores como la política, la ciencia, el emprendimiento, la cultura y los derechos humanos, en una agenda que incluye paneles, conferencias magistrales, workshops certificados y experiencias interactivas.

Entre su agenda se encuentran paneles de discusión, workshops certificados, conferencias magistrales y experiencias interactivas que conectan directamente con la realidad de los territorios:

  • Innovation Tank – Ring de los Sueños, un espacio para que emprendedoras de la región presenten sus proyectos ante inversionistas y accedan a formación y capital semilla. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de octubre.
  • She Is Global Awards, ceremonia que reconocerá a mujeres, niñas y organizaciones en más de 20 categorías, con postulaciones abiertas hasta la misma fecha.

El evento busca reunir a representantes de los 32 departamentos de Colombia, conectando al sector público, privado y a la sociedad civil en torno a la equidad de género. Con el respaldo de Marca País, Colombia será el anfitrión de este encuentro internacional que promueve el liderazgo femenino y la innovación social en la región.

 

