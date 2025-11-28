León Dormido “Doble Roble” llega al mercado de rones de lujo en Colombia

Con un lanzamiento exclusivo en el restaurante Arrogante, sede Bogotá, la Industria Licorera de Caldas anunció el despertar de su ron premium “León Dormido”. Bautizada “Doble roble”, esta edición limitada está conformada por 50 mil unidades para la venta, de las cuales 35 mil son para el mercado nacional y 15 mil para exportación.

Los rones de lujo, que continúan en crecimiento en Colombia, se caracterizan por su exclusividad, sabores novedosos, uso de ingredientes de máxima calidad, añejamiento especial y presentación premium. La compañía de licores llega a revolucionar esta categoría presentando el Ron Viejo de Caldas León Dormido “Doble Roble”.

El ron, disponible próximamente en tiendas autorizadas, adopta el nombre “Doble roble” por su elaboración. Se hace la selección de las mejores tafias (alcoholes) de las barricas de Roble Blanco Colombiano, donde normalmente se produce el Ron Viejo de Caldas, y las mejores tafias de barricas de Roble Blanco Americano.

“Gracias al conocimiento de nuestros maestros roneros y al esfuerzo de nuestros colaboradores, para esta tercera edición de León Dormido logramos conseguir un perfil aromático y extra premium que ofrece al consumidor nuevas alternativas manteniendo totalmente nuestro ADN sensorial”, explicó Diego Angelillis Quiceno, gerente general de la ILC.

Este tercer León Dormido, denominación que evoca al Nevado del Ruiz, presenta el siguiente perfil de cata que podrán disfrutar sus consumidores:

Color: Caoba rojizo intenso, oscuro y brillante.

Olor: Un bouquet marcado con notas frutales, florales, cremosas y un cuerpo amaderado.

Sabor: Suave y dulce al mismo tiempo con notas de frutos secos, chocolate, vainilla.

Residual: Largo, contundente, levemente dulce.

El producto cuenta con una graduación alcohólica de 40% y una presentación con caja de lujo que evoca en relieve los anillos de un tronco de roble, y una botella con etiqueta negra y letras doradas, en cuyo fondo se observa la representación del majestuoso Nevado del Ruiz.

“Ron Viejo de Caldas León Dormido “Doble Roble” está a la altura de los mejores rones de lujo del mundo por su extraordinaria calidad y cuidadosa elaboración con aguas manantiales y añejamiento a 2.200 metros sobre el nivel del mar, que lo convierten en un producto ideal para disfrutar este fin de año y que demuestra que la Industria Licorera de Caldas es referente mundial en innovación y calidad”, expresó Angelillis Quiceno.

En los próximos días, León Dormido “Doble Roble” va a estar disponible para la venta en los diferentes departamentos del país. ILC tendrá activaciones del producto en diferentes territorios del país en época decembrina y en la feria de Manizales.

También le puede interesar: Luckia estrena campaña que conecta la pasión del fútbol con momentos cotidianos