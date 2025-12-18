Hotmart potencia el futuro de los creadores digitales

La economía de los creadores de contenido crece aceleradamente en América Latina. Por ello, la compañía se ha convertido en un aliado que profesionaliza a quienes integran la industria.

Un creador de contenido en cualquier ciudad de América Latina enciende su celular, improvisa un trípode y graba un video que, sin saberlo, podría convertirse en la chispa de un negocio digital sostenible. No tiene un estudio, luces profesionales y quizá tampoco tiene un guion, aun así tiene algo más poderoso: conocimiento que alguien al otro lado de la pantalla necesita. Es precisamente ese momento, pequeño, íntimo y cotidiano, el que está redefiniendo la economía de la creación de contenido en la región.

Para Felipe Ángel, director de ventas de Hotmart para Latinoamérica, el fenómeno no es casualidad. Él lo ve como consecuencia de un ecosistema en plena expansión. “Estamos en un boom de crecimiento del mercado de productos digitales en la región”, asegura. Tanto la oferta como la demanda avanzan a ritmos acelerados.

Ese crecimiento, manifiesta, no es únicamente tecnológico, ya que responde a la necesidad humana de conectar y confiar. “La información está en todas partes, pero la gente no busca datos; busca personas”, afirma. Es la curaduría del creador –es decir, su interpretación, su experiencia, su capacidad de transformar contenido disperso en un mensaje claro– lo que sostiene esta nueva economía del conocimiento.

Ahí es donde Hotmart juega un papel clave. La compañía no solo facilita la venta global de productos digitales, sino que permite que esa experiencia sea realmente sostenible. “Nosotros somos el puente que conecta el talento de los creadores con audiencias globales en cualquier parte del mundo”, explica Ángel. Esa infraestructura incluye desde soluciones de pago y entrega de contenido hasta herramientas de engagement, subtítulos automáticos y un tutor de inteligencia artificial que resuelve dudas.

La visión no surgió de un análisis frío del mercado; por el contrario, nació de una necesidad real. Hotmart nació en 2011 cuando João Pedro Resende descubrió que no existía un espacio accesible para vender conocimiento online. Esa necesidad se convirtió en una plataforma global. “Hotmart nació para eliminar barreras y conectar a quienes tienen conocimiento con quienes quieren aprender”, resume Ángel.

Hoy, la plataforma reúne desde grandes nichos, como digital marketing, idiomas, finanzas o salud, hasta micronichos altamente especializados. Un ejemplo reciente que destaca Ángel es el de un creador con un curso de colorimetría para imágenes digitales, un tema muy técnico que ya suma más compradores de los que es posible imaginar. Para él, ese tipo de historias confirma que en la economía de la creación no existen audiencias lo suficientemente pequeñas, ni conocimiento que no pueda ser difundido.

Aun así, generar contenido no es suficiente. “Un creador exitoso no es solo alguien que publica videos, es el que se convierte en una empresa digital”, enfatiza Ángel. Lo anterior implica diversificar productos, comprender a la audiencia, estructurar operaciones y, en muchos casos, formar equipos robustos. Algunos de los más grandes en Hotmart ya superan las 50 o, incluso, 100 personas.

En esa ruta, la comunidad se convierte en un motor imprescindible. Hotmart ha desarrollado una red global de eventos y espacios de formación que permite que los creadores aprendan entre ellos, se conecten y aceleren su crecimiento. Fire Brasil, Fire Sessions en México y Colombia, encuentros regionales en Perú, Chile, Argentina y otros países son parte de esa estrategia. “La comunidad es uno de los pilares más fuertes que tenemos. No existe nada igual en el mercado. Por eso, creemos que es posible crecer acompañado de otros y en el camino”, asegura Ángel. Colombia, además, ocupa un lugar especial, pues es uno de los hubs más activos y será sede del próximo Fire Sessions, en Medellín.

Entre los casos de éxito que mejor ilustran este ecosistema está el de Mis Propias Finanzas, un proyecto nacido en redes sociales que hoy suma más de un millón de seguidores, múltiples productos educativos y eventos masivos. “Es un ejemplo hermoso de cómo un mensaje genuino puede convertirse en una empresa digital sostenible”, dice Ángel.

Historias como esta confirman que el conocimiento, cuando encuentra las herramientas correctas, puede convertirse en impacto, comunidad y crecimiento económico. Para miles de creadores en América Latina, el primer paso hacia su negocio digital empieza con algo tan simple como presionar ‘grabar’.

Artículo publicado en la edición #501 de los meses de diciembre 2025 y enero de 2026.

