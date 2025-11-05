miércoles, noviembre 05, 2025

Video entrevista: Adsmurai, cuando la tecnología y el conocimiento humano se unen

Video entrevista: Adsmurai, cuando la tecnología y el conocimiento humano se unen

En nuestra última videoentrevista, conversamos con Sebastián González, Country Manager de Adsmurai Latinoamérica, quien compartió cómo la innovación tecnológica, verdadero motor de la compañía, se combina con el talento humano y el conocimiento profundo de la región para construir alianzas sólidas y resultados medibles junto a sus partners.

Alejandra
Alejandra Betancourt
 noviembre 5, 2025

Aunque Adsmurai opera a nivel global, su sello distintivo es la personalización. Cada cliente recibe una estrategia adaptada a su mercado, basada en un profundo entendimiento de las audiencias y en la capacidad de ofrecer experiencias ajustadas a las necesidades reales de cada usuario.

La visión de la compañía es clara: ser el aliado estratégico de las marcas latinoamericanas en su camino hacia la escalabilidad, en un entorno digital que evoluciona a cada segundo.
Aunque la inteligencia artificial es hoy uno de los grandes temas de la industria, en Adsmurai forma parte de nuestra estrategia desde hace varios años. “Somos una compañía que no solo adopta la innovación, sino que la impulsa”, destaca González.

Con herramientas propias basadas en IA —capaces de planificar, medir, ejecutar y generar insights de valor—, Adsmurai combina tecnología, conocimiento y visión para seguir impulsando a las marcas de la región que buscan innovar y mantenerse a la vanguardia del marketing digital.

PRÓXIMOS EVENTOS

