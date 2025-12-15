Inter Rapidísimo se une a J Balvin para hablar de la depresión en su última campaña

La compañía de envíos y el cantante presentan una campaña que pone la depresión en conversación desde una narrativa simbólica y cercana.

La historia de la campaña es la siguiente: el Circo Sonriso recorre las carreteras de Colombia. En uno de sus vehículos viaja el gran payaso del espectáculo, acompañado por su esposa y su hijo, quienes lo acompañan en cada show.

En una nueva parada, se muestra a las personas que hacen parte del circo mientras arman la carpa y preparan todo para la función. En paralelo, el payaso se maquilla en su camerino. Frente al espejo hay una foto de él junto a su esposa y su hijo.

Inicia la función. El público escucha el anuncio del acto principal: lanzarse desde una gran altura, atravesando aros de fuego, hacia una piscina. El nombre del payaso es presentado ante los espectadores: Bling Bling.

Bling Bling sube una escalera de más de quince metros. El público grita y vitorea. Se lanza y cae en la piscina. Bajo el agua, recuerda a su hijo y a su esposa. Se sugiere entonces que hubo un accidente de tránsito. Por unos segundos parece que no va a salir, pero finalmente emerge y la gente lo aclama.

La función termina. El payaso se sienta solo en su camerino. Observa los objetos de su hijo, se despierta sobresaltado y recuerda nuevamente a su esposa. La historia revela que no hubo ningún accidente: su familia está con él, pero él no los ve.

Sus compañeros celebran el éxito del acto. De pronto, el payaso vuelve a verlos. Su hijo aparece y le dice: “Recuerda que un payaso nunca debe parar de sonreír”. El payaso se desmaquilla y, en ese momento, se revela que es J Balvin, conectando la historia con su experiencia personal al hablar abiertamente de su lucha con la depresión. La pieza cierra con la frase: “La depresión también se maquilla, pero estar en familia siempre será un motivo para estar bien. Feliz Navidad.”

El llamado de Inter Rapidísimo en plena época navideña, un momento en el que hay estrés financiero y en el que es importante recordar el valor de la familia y la unión, es importante; en En Colombia, la depresión afecta al 4,7 % de la población, unos 2,4 millones de personas, una cifra superior al promedio mundial, según la OMS, y sigue siendo uno de los retos más urgentes de la salud mental por sus posibles consecuencias.

Su mensaje final, de la mano con una figura como J Balvin, que ha hablado abiertamente de su experiencia con la depresión, refuerza la intención de la campaña de abrir conversación sobre la salud mental y contribuir a romper el estigma que aún la rodea.

Con esta campaña, Inter Rapidísimo cierra el año con una nueva pieza publicitaria que se apoya en la capacidad de su InHouse para leer temas de alcance social y conectar con la idiosincrasia de la cultura colombiana.

Este enfoque creativo acompaña un año especialmente sólido para Inter Rapidísimo: la compañía, líder en participación del segmento logístico en Colombia, cerró el tercer trimestre de 2025 con un crecimiento superior al 30 % en ingresos, y se consolidó como la empresa que más facturó y movió envíos en el país. Para el cierre de 2025, la expectativa es alcanzar un crecimiento de al menos 35%, lo que llevaría sus ingresos a superar los 1,2 billones de pesos.

Mira la campaña completa: