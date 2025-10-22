miércoles, octubre 22, 2025

INICIO

MERCADEO

Video entrevista: Más allá de la teoría: Universidad Externado de Colombia

Video entrevista

Video entrevista: Más allá de la teoría: Universidad Externado de Colombia

En la más reciente video entrevista de P&M, Germán Contreras, director del Centro de Estudios en Mercadeo de la Universidad Externado de Colombia, explicó cómo la institución está transformando la enseñanza del marketing con un enfoque que combina rigor científico, experiencia de industria y comprensión humana del consumidor.

Laura Niño
Laura Niño
 octubre 22, 2025

Con un enfoque académico y social que los caracteriza ahora el Externado apuesta por la evidencia neurológica y por formar profesionales capaces de tomar decisiones con sustento empírico y visión estratégica. Una propuesta que se conecta directamente con los hallazgos del CMO Tracker 2025, donde el entendimiento profundo del consumidor y la orientación al negocio se consolidan como las principales prioridades para los líderes de marketing.

El Centro de Estudios en Mercadeo enfoca sus recursos para investigar temas de neurociencia del consumidor con el fin de entender las experiencias desde el punto de vista cognitivo y emocional. Temas que se irradian en toda la malla curricular de la maestría y que los diferencia de su competencia en el sector.

Contreras también destacó el impacto de las acreditaciones internacionales y el crecimiento profesional de los egresados, reafirmando el compromiso del Externado con la formación que la industria realmente demanda.

Con esta propuesta, el Externado responde directamente a las necesidades identificadas por los líderes de marketing: formar profesionales que combinen pensamiento estratégico, evidencia científica y visión humana del consumidor.

“Creemos que los conceptos deben estar justificados y validados empíricamente para poder trascender y para poder tener una receta segura para las estrategias. Por eso combinamos la experiencia práctica de nuestros profesores con el rigor científico y académico”, concluye Contreras.

El resultado se refleja en sus egresados: el 95% ha tenido un crecimiento laboral y económico significativo, manteniendo un vínculo constante con la universidad a través de programas de actualización y formación continua.

También le puede interesar: ‘’La inteligencia artificial llegó para hacernos súper humanos’’, Santiago Naranjo CRO de VTEX

TAGS
Universidad del Externado

LO MÁS LEÍDO

01
Agencias Independientes

Agencias independientes en Colombia: el especial de P&M

Juanita Rico
julio 21, 2025
02
Festival Cordillera 2025

10 puntos clave para diseñar una presencia de marca sostenible en festivales

Juanita Rico
septiembre 11, 2025
03
Primicia

Omnicom e IPG redefinen su mapa global: DDB desaparece y la industria se reorganiza

Redacción P&M
octubre 20, 2025
04
Campañas

Juan Valdez lanza su primera campaña global: una experiencia sensorial para volver al origen

Alejandra Betancourt
octubre 20, 2025
05
Eventos

El futuro en debate: P&M y +CTG+ abren la conversación sobre la industria hacia el 2030

Juanita Rico
octubre 20, 2025

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

El ranking de las 300 empresas de comunicación

2 de septiembre 2025

MÁS DE Mercadeo
VER TODO
amd
Colombiana

OTRAS SECCIONES

Consumidor

Comunicación

Gente

Digital
Portda