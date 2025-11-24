Luckia estrena campaña que conecta la pasión del fútbol con momentos cotidianos

La compañía lanzó el spot “Donde hay fútbol, hay Luckia”, una pieza que celebra cómo la emoción del juego puede aparecer en cualquier lugar, con la participación de Fernando Morientes, Miguel Ángel Moyá y colaboradores de la marca por primera vez frente a cámara.

Luckia presentó su nuevo spot “Donde hay fútbol, hay Luckia”, una pieza que profundiza en la idea de que el fútbol es una experiencia que se vive antes, durante y después de los noventa minutos. La campaña refuerza la apuesta de la compañía por conectar con la emoción del aficionado, entendiendo que la pasión se activa en cualquier lugar y en cualquier momento.

El anuncio utiliza el fútbol como catalizador de historias cotidianas donde la suerte aparece de manera inesperada. El emblemático trébol de la marca vuelve a ocupar un rol central, esta vez como símbolo de esas coincidencias afortunadas que pueden estar en una mochila del gimnasio, en una azotea o incluso en un ascensor. Esta narrativa busca conectar con públicos diversos y reforzar la identidad visual y emocional de Luckia.

La campaña cuenta con la participación de dos figuras reconocidas del fútbol español: Fernando Morientes y Miguel Ángel Moyá. Su presencia aporta legitimidad deportiva al relato y amplifica el alcance de la pieza, alineando a la marca con referentes que representan profesionalismo, trayectoria y cercanía con la afición.

Uno de los elementos distintivos del spot es la inclusión de colaboradores y colaboradoras de la compañía, quienes participaron por primera vez en una producción audiovisual. Para muchos de ellos, la experiencia fue descrita como “única” y “fascinante”, un gesto que revela cómo la cultura interna de Luckia también se conecta con la pasión por el fútbol. En las próximas semanas, la empresa publicará un video adicional con sus testimonios.

La campaña se enmarca en la creciente presencia internacional de Luckia, que desarrolla operaciones en España y en varios países de Europa y Latinoamérica. Su propuesta combina entretenimiento, apuestas deportivas e innovación, con un énfasis constante en la promoción del juego responsable.

En el mercado colombiano, la compañía mantiene una presencia destacada. En Bogotá opera uno de sus casinos insignia en la región, un espacio de más de 3.000 m² ubicado en la Zona T. Desde su llegada al país, Luckia Colombia S.A.S. ha consolidado un modelo de operación basado en la transparencia, la regulación y la construcción de experiencias seguras para los usuarios.

Con este lanzamiento, Luckia reafirma su mensaje central: donde hay fútbol, siempre puede haber un momento para la emoción, la suerte y el entretenimiento responsable. La campaña busca consolidar esa idea y reforzar el vínculo entre la marca y una de las pasiones deportivas más universales.

Mira uno de los videos de la cmapaña: