Video entrevista: ¿Era gol o es una Tiguan?

En esta nueva videoentrevista hablamos de “La respuesta de Yepes” con Jessica Passos, gerente de Volkswagen Colombia, la campaña de Volkswagen Colombia que une la pasión futbolera en el lanzamiento del nuevo Tiguan.

Juan Diego Gómez Ramírez
 octubre 23, 2025

Futbolísticamente, hace más de once años (2014) presenciamos una de las selecciones Colombia que más impacto generó, en el mundo del deporte, sino porque movió al país entero: economía, industria, marcas y emociones. Sin embargo, de ese Mundial quedó un momento que sigue dividiendo opiniones: ¿era gol de Yepes? Una jugada que pasó a la historia y que, más de una década después, sigue viva en memes, conversaciones y redes sociales. Ahora, Volkswagen retoma ese instante en la memoria colectiva del país —y del deporte colombiano— para presentar la SUV Tiguan.
Volkswagen Colombia presento el pasado 2 de octube su campaña “La respuesta de Yepes”, una audiovisual que por un lado, trae a colación el debate sobhre gol anulado a Mario Yepes en el Mundial de Brasil 2014 frente a Brasil por cuartos de final y por el otro, el vínculo histórico de la marca con su modelo GOL.

Al combinar estas dos momentos, Volkswagen dio un espacio a P&M para hablar como esta campaña converge la industria automotriz y el fútbol, ''Volkswagen es una marca global y siendo una marca global, pues ella tiene que adaptarse y trabajar siempre para los principales clientes de los principales mercados. Nosotros somos una marca de origen alemana, pero estamos presentes en todo el mundo. Tenemos fábricas muy importantes. De hecho, de la de los crecimientos más fuertes, un datico acá, que tiene Volkswagen en el mundo, el más fuerte está en la en la región de Latinoamérica. y nosotros impulsionamos ese crecimiento. Entonces, la marca tiene que pensar siempre y eso es función de nosotros, trabajar pensando en el cliente del mercado en donde estamos, nuestro mercado es Colombia y trabajamos para el cliente colombiano'', destacó JJessica Passos, gerente de Volkswagen Colombia

Además, en este espacio también hablamos sobre cómo fue la producción del video, cómo surgió la idea y el papel de Mario Alberto Yepes —o “el Capi”, como lo llama Jessica Pasos en la videoentrevista— en esta historia. La campaña, así como la entrevista, aborda su lado más cercano y cotidiano, mientras responde a una pregunta que por años quedó en el aire.

 

