Flashlyte llega a Colombia

Flashlyte llega a Colombia

Flashlyte está pensada para acompañar rutinas activas y promover una hidratación moderna, dinámica y adaptada al ritmo de vida actual.

Redacción P&M
 octubre 29, 2025

Coca-Cola Colombia presentó Flashlyte, su nueva bebida hidratante formulada para acompañar los momentos de mayor exigencia y ayudar a recuperar los líquidos y minerales que el cuerpo pierde a diario. Con electrolitos como sodio, potasio, magnesio, calcio y cloruro, la marca busca ofrecer una alternativa para quienes enfrentan rutinas activas o largas jornadas.

El nuevo producto está disponible en sabores uva y coco limón. Además, este nuevo producto, Flashlyte, busca ser una experiencia fresca y moderna, para los consumidores y está dirigida a las nuevas generaciones que buscan equilibrio entre desempeño y disfrute.

“Flashlyte llega a Colombia para ampliar nuestro portafolio con una opción que se adapta al ritmo de vida actual: intensa, dinámica y en constante movimiento. Es una bebida que no solo hidrata, sino que acompaña experiencias”, expresó María Teresa Pérez, directora de Marketing de Coca-Cola para Colombia y Venezuela.

Como parte de su lanzamiento, Flashlyte realizará una experiencia musical el 31 de octubre en los Talleres del Metro de Medellín, de 8:00 p.m. a 10:00 p.m., en alianza con Breakfast Live. El evento, antesala del festival Ritvales 2025, ofrecerá una puesta en escena inmersiva con música electrónica, energía y propuestas gastronómicas de Chef Burger.

Con esta activación, la marca busca conectar con consumidores que viven al máximo y no se detienen, reforzando su propósito de acompañar experiencias y mantener la hidratación en los momentos de mayor actividad.

 

