Estrategia Effie: Nu Colombia y su estrategia de ahorro que triplicó clientes

Con campañas que combinaron creatividad, omnicanalidad y resultados contundentes, Nu Colombia se consolidó como un jugador a tener en cuenta en los Effie Awards Colombia 2025. La compañía obtuvo dos oros y un bronce.

“Realmente no estábamos solucionando un problema, estábamos lanzando un producto como una cuenta de ahorros en un mercado sumamente competitivo, pero esta cuenta le permitía a los colombianos que su dinero crezca todos los días”, explicó María Ximena Castro, Marketing Manager de Nu Colombia.

El desafío de entrar a un sector financiero altamente competido se convirtió en una oportunidad de conectar con una necesidad profunda: el ahorro. El resultado fue un crecimiento exponencial. “Triplicamos el número de clientes de nuestra base, nos posicionamos como la cuarta entidad financiera con depósitos de los colombianos de persona natural”, destacó la ejecutiva.

El impacto de la estrategia no solo se tradujo en posicionamiento, sino también en beneficios tangibles para los usuarios. “Hemos logrado entregar un montón de ahorros en este tiempo que llevamos con la cuenta de ahorros. A corte de mayo hemos entregado más de 488 000 millones de pesos en rentabilidad a los colombianos. Imagínense esa maravilla”, agregó Castro.

En el corazón de la campaña estuvo el entendimiento de un problema de fondo: aunque el 100% de los colombianos tiene un sueño, solo un 33% tiene la posibilidad real de ahorrar. A partir de esta realidad, la comunicación se enfocó en inspirar, educar y motivar. “Tuvimos una caja gigante en la zona T en donde le pedimos todas las metas a los colombianos”, relató.

La ejecución fue omnicanal, lo que permitió amplificar el mensaje de manera efectiva. “Nosotros lo que hemos logrado llegar a través de toda la estrategia Omnicanal que tuvimos porque fue 360, fue clave para el cumplimiento de esta campaña”, explicó la directiva.

Este despliegue multicanal convirtió a la campaña en un ejemplo de cómo la integración de diferentes frentes, medios tradicionales, activaciones en espacios públicos y plataformas digitales, puede potenciar la recordación y generar impacto real en el negocio.

La visibilidad alcanzada, sumada a la claridad del propósito, marcó la diferencia frente a otras iniciativas del sector. No se trataba solo de lanzar un producto, sino de abrirle a los colombianos la posibilidad de ver crecer su dinero día a día, con resultados tangibles y comprobables.

Los Effie Awards reconocen las campañas que logran un balance entre creatividad, estrategia y resultados. En este caso, Nu Colombia no solo cumplió con esos criterios, sino que superó las expectativas del mercado, consolidándose como un jugador relevante en la industria financiera nacional.

El caso de Nu Colombia demuestra que una estrategia bien diseñada, enfocada en resolver necesidades reales del consumidor y respaldada con indicadores claros de éxito, puede abrirse paso en las categorías más competitivas. La historia de la cuenta de ahorros de Nu es, al mismo tiempo, una lección de planeación estratégica y un recordatorio del valor de poner al consumidor en el centro de las decisiones.