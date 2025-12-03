MINISO celebra su apertura número 100 en Colombia con la inauguración de su primera tienda en la ciudad musical de Colombia: Ibagué

El próximo 1 de diciembre, MINISO abrirá sus puertas en Vergel Plaza, marcando su llegada oficial a Ibagué y dando inicio a una nueva experiencia de compra en la ciudad.

Con una tienda de 297 m2 y más de 4.000 referencias distribuidas en 11 categorías, MINISO llega con una propuesta que combina diseño, calidad y precios accesibles, en un formato pensado para sorprender y conectar con todos los públicos. Ibagué, reconocida por su crecimiento económico, dinamismo comercial y una población joven y receptiva a las tendencias globales, se convierte en el escenario perfecto para celebrar este logro.

Ibagué fue elegida como escenario para la apertura número 100 de MINISO en Colombia, un hito que representa una doble celebración: además de llegar a su tienda número 100 en el país, la marca aterriza por primera vez en la capital tolimense. Desde su llegada a Colombia, MINISO proyectó estar presente en Ibagué y, aunque encontrar la ubicación ideal representó un reto, la compañía buscaba un espacio que estuviera a la altura del potencial comercial, social y estratégico de la ciudad. Hoy, ese propósito se hace realidad.

La apertura de la tienda número 100 en Ibagué representa un hito muy importante para MINISO en Colombia y reafirma la consolidación de la marca a nivel nacional. Simboliza la siguiente etapa del plan de expansión, reforzando nuestra apuesta en las ciudades intermedias. Hoy estamos en 30 ciudades y esperamos cada año poder seguir llegando a muchas más regiones del país

Nos cuenta Patricia Cruz, gerente inmobiliaria Miniso Colombia.

MINISO ha demostrado que sus licencias son exitosas, generan conversación y dinamizan el mercado. Lanzamientos recientes como Stranger Things y The Grinch, junto con licencias icónicas y récord en ventas como Ositos Cariñositos, Barbie y Harry Potter, impulsan la economía local donde llegan. Hoy, su llegada a Ibagué representa un aporte significativo para la ciudad: impulsa el comercio y fortalece la presencia de marcas internacionales, reafirmando a Ibagué como un mercado en crecimiento y evolución.

Amamos poder cumplirles a nuestros MinisoLovers. Desde nuestra llegada al país, una de las solicitudes más frecuentes en redes sociales era tener presencia en Ibagué. Nos emociona que nuestra tienda #100 coincida con esta ciudad, porque representa nuestro esfuerzo de crecimiento, expansión y consolidación en el territorio colombiano

Nos cuenta Silvia Martínez, gerente de marketing y customer experience Colombia.

Y esta experiencia comienza desde la apertura. La invitación es para todos y todas: en conmemoración a las 100 tiendas en Colombia, la celebración va por partida doble. El próximo 1 de diciembre, la tienda abrirá sus puertas en Vergel Plaza (Calle 7 #14-80 Ibagué). Los primeros 100 MinisoLovers que lleguen vistiendo una prenda superior roja recibirán sorpresas especiales; además, los primeros 150 también obtendrán bonos de descuento del 25% y 20%. Y para cerrar con emoción, entre los primeros 50 en la fila se elegirán dos personas que tendrán la oportunidad de llevarse todo lo que logren tomar en la tienda en solo un minuto ¡Así que la invitación es a madrugar y ser los primeros en la fila!

