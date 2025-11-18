Cannes Lions reconoce a Colombia como el Mejor Representante del mundo en 2025

Paula Feged y Eliana Rivadeneira, Representantes de LIONS en Colombia, fueron reconocidas con el Representative of the Year Award, distinción que celebra a los mejores embajadores de LIONS en el mundo por reflejar sus valores y promover la creatividad como fuerza transformadora en sus mercados.

Colombia destacó por su gestión estratégica, su contribución decisiva al fortalecimiento del ecosistema creativo y el intercambio de conocimiento con la comunidad internacional.

Paula Feged y Eliana Rivadeneira, directivas de Slide Depot, empresa representante de Cannes Lions en Colombia, fueron reconocidas con el “Andrea Suez Representative of the Year Awards”, el máximo galardón que otorga Lions entre su red global de embajadores. El anuncio se dió durante la Reunión Anual de Representantes de Cannes Lions en Londres, un encuentro que reúne a más de 94 países.

Durante la ceremonia, Simon Cook, CEO de LIONS, resaltó que Slide Depot es “un catalizador ejemplar de la excelencia creativa en su territorio” y subrayó el impacto de las iniciativas que desarrolla; entre ellas, Young Lions Colombia, la plataforma que impulsa el talento emergente y abre oportunidades para que las nuevas generaciones compitan con estándares internacionales.

También enfatizó el alcance de See It Be It Latam, el programa regional de aprendizaje y liderazgo que promueve la equidad, la representación y la inclusión, generando transformación cultural y mejores prácticas dentro del sector.

Finalmente, reconoció el rol del Festival El Dorado por encarnar la excelencia creativa en el país y fortalecer a agencias, marcas e instituciones a través del aprendizaje, la inspiración y la visibilización de trabajos con proyección global.

Y es que Rivadeneira y Feged trabajan arduamente para posicionar la creatividad colombiana en el mundo. Su rol en Cannes, va desde la postulación de jurados, ponentes y profesionales hasta consolidar a Colombia en un actor clave y relevante en la conversación mundial sobre creatividad con el fin de construir una industria más innovadora, diversa y conectada con los estándares internacionales de excelencia creativa.

“Este reconocimiento es el resultado de muchas personas, aliados, colaboradores, participantes, agencias y anunciantes que día a día creen en el poder de las ideas y trabajan incansablemente para elevar el desempeño creativo del país. Es un honor representar a LIONS y demostrar que, cuando fomentamos el talento, la inclusión, la excelencia y la colaboración, Colombia tiene todo para brillar en el escenario global.” dijo Paula Feged, Gerente de Slide Depot.

El “Andrea Suez Representative of the Year Award” distingue a los países que, a través de sus Representantes, encarnan los valores y la misión de LIONS: promover la creatividad como motor de progreso y fuerza transformadora para las personas, los negocios y la sociedad.