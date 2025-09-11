De agencia de medios a socio estratégico que conecta con propósito

Paola Melo, directora general de Acomedios, habla sobre su enfoque en estrategias personalizadas a partir de data, creatividad y propósito, para priorizar la conexión y el acompañamiento cercano a cada marca.

P&M. ¿Cuál es el mayor diferencial de Acomedios frente a otras agencias

Paola Melo. Cuando una marca tiene un propósito claro, nosotros creamos su estrategia para lograrlo. Esa es nuestra esencia.

En Acomedios, savemos que cada cleinte es único. Por eso, no aplicamos fórmulas generales: construimos soluciones personalizadas. En Acomedios, nos definimos como una agencia de conexión estratégica, más que una agencia de medios.

P&M. ¿Qué significa ser una agencia de conexión estratégica?

PM. Significa entender que no se trata de estar en todos los medios, sino en los adecuados para cada objetivo y audiencia. En Acomedios, diseñamos arquitecturas de comunicación que nacen de la data, se activan con creatividad y se mueven con propósito.

Nos involucramos con cada marca, leemos su entorno, escuchamos a su audiencia y transformamos esa información en decisiones estratégicas que realmente impactan.

P&M. ¿Cómo enfrentan el reto de crear estrategias efectivas en un entorno tan cambiante?

PM. Con algo que no puede faltar: compromiso. Sabemos que pautar no es solo invertir. Es entender el negocio, leer el entorno, escuchar a la audiencia y convertir toda esa información en decisiones efectivas. Diseñamos estrategias que se transforman en campañas inteligentes, que nacen de la información, pero se activan con objetividad y propósito.

P&M. ¿Cuál es el rol de la tecnología y la data en sus procesos?

PM. Fundamental. Usamos tecnología e inteligencia artificial, pero sin perder la humanidad en el proceso. Acomodamos la tecnología a las ideas, no al revés. Leemos los datos, pero también las emociones, porque creemos que una marca se construye con estrategia, sí; pero también con empatía.

P&M. ¿Qué servicios integran hoy el portafolio de Acomedios? que una agencia de medios.

PM. Cada campaña que desarrollamos es ad-hoc: pensada a la medida de los objetivos, tiempos y audiencias de cada cliente.

Combinamos investigación y planificación de medios con Martech, inteligencia artificial y modelamiento de datos. Integramos creación de contenido y producción 360°, gestión de redes, influencers y UGC, activaciones BTL y campañas integradas, todo respaldado por un sistema de reporting, seguimiento y optimización constante.

Todo esto lo hacemos alineados al ritmo, el sector y las necesidades reales de cada cliente. Crecemos con ellos.

P&M. ¿Qué la motivó a fundar Acomedios y cómo ha sido ese camino?

PM. Desde el momento en que este sueño tomó forma, supe que sería un camino lleno de desafíos y aprendizajes. Lo inicié con valentía, berraquera y mucho compromiso. Para mí, ese compromiso es sinónimo de evolución.

Dejamos de ser una agencia de medios tradicional y nos convertimos en un aliado real de las marcas, acompañándolas en todas las etapas de sus procesos, desde la investigación hasta la ejecución estratégica. Nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes, ampliando nuestro equipo y diversificando nuestros servicios.

P&M. ¿Cómo está conformado hoy el equipo?

PM. Hoy somos más de 85 personas comprometidas con lo que hacemos: creativas, apasionadas y con ganas de seguir aprendiendo. Somos personas reales que han crecido con la agencia, que pasaron de ideas frescas a liderar estrategias. Y en ese camino, Acomedios también creció con nosotros.

Compartimos un propósito: convertir ideas en realidades que dejen huella. No trabajamos para las marcas; trabajamos con ellas, desde la empatía y el compromiso.

Acomedios no es solo una agencia. Es una comunidad de talentos que construye relaciones, propósito y resultados, porque crecer juntos es, literalmente, lo que hacemos todos los días.

P&M. Para terminar, ¿cómo definiría la filosofía de trabajo de Acomedios en una frase?

PM. Para nosotros, trabajar con una marca no es solo ejecutar una estrategia o cumplir un brief. Es involucrarnos, comprender su historia, sus tensiones, sus posibilidades. Creemos en el trabajo colaborativo, en el pensamiento riguroso, en escuchar antes de proponer.

Nos interesa acompañar de verdad, no estar de paso. Por eso, nuestra filosofía se resume en una frase muy sencilla, pero muy real: Estamos en continuo movimiento, nos transformamos con nuestro entorno, crecemos con nuestras marcas y nuestra invitación siempre es “hagámoslo juntos”.

Artículo publicado en la edición #499 de los meses de agosto y septiembre de 2025.

