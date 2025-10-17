Starbucks y Barbie: una alianza que celebra la alegría y la autoexpresión

Dos íconos de la cultura pop se encuentran en una colaboración que combina sabor, estilo y emoción. La colaboración llegó a Colombia en octubre y está disponible en productos de comida y en sus líneas de vasos y termos en todo el país.

La alianza llega en octubre de 2025 para traer una experiencia que combina el inconfundible aroma del café con el brillo característico del rosa Barbie. Una propuesta que trasciende lo visual para convertirse en un símbolo de conexión emocional y creatividad compartida.

Bajo el lema de celebrar la alegría y la autoexpresión, Starbucks presenta una colección exclusiva en tonos rosados que incluye accesorios de edición limitada, un Barbie® Frappuccino® y una dona inspirada en la icónica muñeca. La experiencia busca que cada cliente encuentre en su bebida o en su accesorio una forma de reflejar su estilo personal.

Esta colaboración entre Starbucks y Mattel, la compañía detrás de Barbie®, está inspirada en la esencia única de ambas marcas. Por un lado, la calidez y el sentido de comunidad que representa Starbucks; por el otro, el legado cultural y aspiracional de Barbie, quien desde 1959 ha inspirado a millones a soñar sin límites y a expresarse sin miedo.

La colección fue pensada como un recordatorio de que los pequeños momentos pueden ser extraordinarios. Cada accesorio y cada producto busca transmitir una sensación de optimismo y creatividad, invitando a disfrutar del presente con una mirada alegre y colorida.

“Esta colaboración refleja la alegría y el vínculo emocional que existe entre nuestros clientes y una marca tan icónica como Barbie. Es el resultado de escuchar a quienes, durante años, imaginaron esta unión”, aseguró Soledad Fantuzzi, gerente de marketing de Starbucks para Alsea en Sudamérica. “En Starbucks, buscamos generar experiencias memorables que conecten con las emociones”, agregó.

Entre los artículos de edición limitada destacan una manga reutilizable en el icónico rosa Barbie, dos stoppers coleccionables, uno para bebidas frías y otro para calientes, y un vaso reutilizable ideal para llevar a cualquier lugar. Cada pieza ha sido diseñada con el sello visual que caracteriza a Barbie: divertido, elegante y lleno de personalidad.

Pero la experiencia no se detiene en los objetos. El menú también se viste de rosa con el lanzamiento del Barbie® Frappuccino®, una mezcla refrescante de frambuesa y pitaya coronada con crema batida, y la Barbie® Donut, rellena de salsa de fresa y cubierta con glaseado rosa. Dos propuestas que, además de visualmente irresistibles, reflejan el espíritu lúdico de la marca.

A estas novedades se suman las cuatro bebidas rosas favoritas de Barbie® dentro del menú principal: Fresa Açaí Refresher, Pink Drink Refresher, Mango Dragon Fruit Refresher y Dragon Drink. Todas ellas son opciones pensadas para quienes ven su bebida como una extensión de su estilo, una forma de expresarse a través del color y el sabor.

La colección estará disponible en Colombia del 10 al 24 de octubre de 2025 en todas las tiendas Starbucks del país. Los miembros Gold de Starbucks Rewards tendrán la ventaja de acceder primero a los productos, reforzando así la relación entre la marca y su comunidad más fiel.

Esta alianza no solo representa una estrategia comercial, sino también una conversación entre dos íconos culturales que han sabido mantenerse relevantes a lo largo del tiempo. Tanto Starbucks como Barbie apelan al valor de la experiencia: una desde el café, la otra desde la imaginación.

En un mercado donde las colaboraciones se han convertido en una forma de conectar con nuevas audiencias, la unión entre Starbucks y Barbie destaca por su coherencia emocional y estética. No busca sorprender con extravagancia, sino con un gesto sencillo pero poderoso: celebrar la alegría de ser uno mismo.

Además, el lanzamiento refuerza el compromiso de Alsea, operador de Starbucks en Colombia, con la innovación constante y la creación de experiencias que integren cultura, estilo y conexión emocional. Con más de 4.700 unidades en el mundo, Alsea continúa posicionándose como un referente en la gestión de marcas globales en Latinoamérica y Europa.

En el fondo, esta colaboración es un homenaje al poder del color rosa, a la imaginación y al juego. Un recordatorio de que, incluso en la rutina del día a día, siempre hay espacio para un toque de fantasía. Starbucks y Barbie lo saben: la inspiración puede estar en una taza de café, en una sonrisa compartida o en un pequeño objeto que nos devuelve la alegría de ser quienes somos.

