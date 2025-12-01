¿Cómo se comunica y se comercializa actualmente la inteligencia artificial?

Santiago Martínez Vela destaca en como la inteligencia artificial (IA), al igual que otras tecnologías, tiene la capacidad de potenciar las capacidades humanas. Así como en su momento una hoja de cálculo como Excel permitió acelerar procesos de cálculo, hoy la IA generativa ofrece la posibilidad de crear o mejorar contenidos de forma más rápida y eficiente.

Como inicio de este nuevo episiodio que nos trae Santiago Martínez, Senior Business Developer en Symanto, plantea en la forma en que se está comercializando la inteligencia artificial. A partir de esto, él explica que, al igual que otras tecnologías históricas como Excel, los CRM o los sistemas ERP, la inteligencia artificial surge como una herramienta para ampliar las capacidades humanas y optimizar procesos.

Actualmente, la inteligencia artificial generativa permite crear y mejorar textos, y su impacto se suma a una tendencia tecnológica que desde hace años automatiza tareas repetitivas o rutinarias. En ejemplos encontarmos como las plantas de ensamblaje de vehículos, donde los robots ejecutan labores manuales que antes realizaban trabajadores, quienes ahora se desempeñan en funciones de control o supervisión.

Dentro de la video columan, Martínez, introduce el concepto de “inteligencia humana aumentada”, entendido como la capacidad de combinar la intervención humana con la asistencia tecnológica para optimizar procedimientos y permitir que las personas se concentren en tareas que no son repetitivas.

Para ilustrar la evolución tecnológica, compara el rol de los antiguos ascensoristas —desaparecido tras la automatización de los ascensores— con el de los cajeros bancarios, quienes continúan en funciones a pesar de la existencia de cajeros automáticos debido a procesos que aún requieren atención humana.

