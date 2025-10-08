miércoles, octubre 08, 2025

Llega la segunda parte de “El ingrediente secreto de tu hogar” de Electrolux

Llega la segunda parte de "El ingrediente secreto de tu hogar" de Electrolux

La iniciativa busca reforzar la conexión emocional con las familias, mostrando cómo el diseño atemporal y las innovaciones tecnológicas de sus neveras transforman la experiencia cotidiana.

 octubre 8, 2025

El eje central de esta fase desde Electrolux es un comercial protagonizado por el chef y embajador de la marca, Christopher Carpentier, que, a través de un storytelling, transmite confianza y autenticidad, mostrando cómo la compañía europea está presente en el día a día de los hogares colombianos.

“En Electrolux queremos que cada familia colombiana viva la experiencia de tener un producto que no solo ofrece diseño, innovación y eficiencia, sino que también transforma su día a día. ‘El ingrediente secreto de tu hogar’ es más que una campaña: es nuestra manera de acercarnos a las personas, conectando cercanía, excelencia y tecnología para hacer la vida en casa más cómoda y plena”, afirmó Yalile Ramírez, gerente de marketing para la Región Andina de Electrolux.

En la propuesta se destacan tres atributos de las neveras Electrolux y son: la tecnología AutoSense, que ajusta automáticamente la temperatura y preserva los alimentos hasta un 30% más de tiempo; la tecnología Inverter, que permite un ahorro energético de hasta el 67% y fomenta un consumo responsable; y el diseño atemporal, que combina modernidad y elegancia, adaptándose a cualquier estilo de cocina.

A diferencia de otras iniciativas, esta campaña fue concebida desde cero para Colombia, con una narrativa que conecta con los valores y aspiraciones locales. Su objetivo es consolidar la confianza en la marca, reforzar su liderazgo en refrigeración y mostrar cómo la innovación útil puede transformar el día a día de los hogares.

La estrategia de despliegue incluye televisión abierta, plataformas digitales, Out of home (OOH), activaciones en punto de venta e influenciadores, equilibrando visibilidad masiva con cercanía emocional y reforzando la presencia de Electrolux en los hogares colombianos.


Electrolux

Alejandro Tamayo