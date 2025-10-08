Llega la segunda parte de “El ingrediente secreto de tu hogar” de Electrolux

La iniciativa busca reforzar la conexión emocional con las familias, mostrando cómo el diseño atemporal y las innovaciones tecnológicas de sus neveras transforman la experiencia cotidiana.

El eje central de esta fase desde Electrolux es un comercial protagonizado por el chef y embajador de la marca, Christopher Carpentier, que, a través de un storytelling, transmite confianza y autenticidad, mostrando cómo la compañía europea está presente en el día a día de los hogares colombianos.

“En Electrolux queremos que cada familia colombiana viva la experiencia de tener un producto que no solo ofrece diseño, innovación y eficiencia, sino que también transforma su día a día. ‘El ingrediente secreto de tu hogar’ es más que una campaña: es nuestra manera de acercarnos a las personas, conectando cercanía, excelencia y tecnología para hacer la vida en casa más cómoda y plena”, afirmó Yalile Ramírez, gerente de marketing para la Región Andina de Electrolux.

En la propuesta se destacan tres atributos de las neveras Electrolux y son: la tecnología AutoSense, que ajusta automáticamente la temperatura y preserva los alimentos hasta un 30% más de tiempo; la tecnología Inverter, que permite un ahorro energético de hasta el 67% y fomenta un consumo responsable; y el diseño atemporal, que combina modernidad y elegancia, adaptándose a cualquier estilo de cocina.

A diferencia de otras iniciativas, esta campaña fue concebida desde cero para Colombia, con una narrativa que conecta con los valores y aspiraciones locales. Su objetivo es consolidar la confianza en la marca, reforzar su liderazgo en refrigeración y mostrar cómo la innovación útil puede transformar el día a día de los hogares.

La estrategia de despliegue incluye televisión abierta, plataformas digitales, Out of home (OOH), activaciones en punto de venta e influenciadores, equilibrando visibilidad masiva con cercanía emocional y reforzando la presencia de Electrolux en los hogares colombianos.



