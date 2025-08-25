DDB anuncia su llegada a Cali con DDB Lab

DDB llega a Cali a través del DDB Lab en colaboración con la universidad ICESI. Con esta nueva apertura la agencia consolida su presencia en las principales ciudades del país.

DDB Colombia anunció la apertura en la ciudad de Cali, consolidando así su presencia en las principales ciudades de Colombia. Con más de 30 años de presencia en Colombia y con el respaldo de una red global en 63 países, DDB llega a la capital vallecaucana con el objetivo de acercar su modelo estratégico y creativo a las marcas de la región ofreciendo soluciones integrales en estrategia, creatividad, medios, producción y marketing digital.

Como parte de su llegada a la ciudad, DDB pondrá en marcha iniciativas de conexión con el talento joven, fortaleciendo la relación entre industria y academia para nutrir de nuevas ideas y perspectivas al ecosistema publicitario. Es por ellos que la agencia trabajará de la mano con la Universidad Icesi y lanzan DDB LAB, un laboratorio de contenido uniendo tanto a la academia y la industria.

En el marco de su apertura en Cali, este 15 de agosto se realizó el lanzamiento de DDB Lab en la Universidad Icesi. El evento tuvo lugar en el Auditorio Carlos Arcesio Paz y contó con el panel titulado “El valor del contenido en un mundo hiperconectado”, moderado por Enrique Ramírez, decano de la Facultad de Negocios y Economía de la universidad. Además participaron Andrea Amador, directora de mercadeo de Haceb; José Fernando Ochoa, director de mercadeo de Bivien; y John Raúl Forero, presidente y CCO de DDB Colombia.

Cabe destacar que DDB Colombiaha sido reconocida como Agencia del Año en Effie Colombia y en El Dorado, ocupó la posición número uno en el país y número ocho en el mundo en Effie Global, además de haber sido nombrada Red del Año en Cannes Lions, Effie y El Ojo de Iberoamérica. En los últimos años, también se destacó como la agencia colombiana con más Leones en Cannes, con 17 entre 2023 y 2025.

