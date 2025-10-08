Adriana Llorente recibe reconocimiento de la Alcaldía de Bogotá e IDPYBA por: “La cagada es no recoger”

La campaña, que usa un lenguaje directo y provocador con un toque de humor, fue creada con el objetivo de incentivar a los cuidadores de perros a recoger los desechos de sus mascotas en parques, andenes y calles.

Adriana Llorente, publicista y directora de la agencia Llorente Partners, ha sido reconocida por la Alcaldía de Bogotá y el (IDPYBA) como “Aliada destacada de estrategia en comunicación para la convivencia social”. Este reconocimiento resalta el acompañamiento ad honorem de la agencia en diferentes campañas, durante los últimos años, incluyendo “La cagada es no recoger”.

La campaña, creada por el equipo de Llorente Partners para el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), busca generar conciencia ciudadana sobre la importancia de recoger los desechos de las mascotas en los espacios públicos.

Según Llorente, “el propósito de este mensaje, más allá de ver parques limpios y niños jugando tranquilos en zonas verdes, es que nosotros como cuidadores de nuestros animales de compañía entendamos la importancia de la tenencia responsable, y que aprendamos que amar y cuidar a nuestros animales de compañía, también es recoger el popó que hacen cuando salimos a las calles y parques de nuestra Bogotá. Así mismo, se pretende con esta comunicación, mejorar la convivencia entre vecinos y evitar el maltrato a los animales”.

“Con respecto a esta campaña de La cagada es no recoger, para mí es muy importante reconocer el compromiso de todo el equipo de la agencia, que realmente vibra con el ADN de la comunicación con propósito, porque así como lo ha hecho con anteriores proyectos para el IDPYBA, en este caso también ha dado su 100% con el fin de crear mensajes atractivos, pero sobre todo efectivos”.

Este reconocimiento no solo valida el aporte de Llorente Partners al bienestar de las comunidades, sino que posiciona a su directora como una líder empresarial que entiende la publicidad como herramienta de transformación. Más allá del trabajo con todos sus clientes corporativos, esta visión ha convertido a su agencia también en un referente de innovación comunicacional consciente con impacto social, de acuerdo con el IDPYBA y la Alcaldía de Bogotá.

