viernes, septiembre 26, 2025

Paper Mate: donde la escritura a puño y letra vuelve a tocar el alma

Campañas

En una época que vive entre pantallas y notificaciones, Paper Mate y DDB regresan el tiempo.

Redacción P&M
Redacción P&M
 septiembre 26, 2025

Desde DDB y Paper Mate emprendieron una misión casi poética: revivir el arte de escribir cartas a puño y letra. No como un gesto nostálgico, sino como una declaración de amor por lo tangible y auténtico.

Así nació Letter Mate, una iniciativa que convirtió el mes de Amor y Amistad en una celebración de lo que realmente importa: decir lo que sentimos con tinta y papel. Porque cuando las emociones se escriben a mano, no hay emoji ni stickers que las iguale, solo hay fibras que mover.

Crearon los Kits Letter Mate con todo lo necesario para que las palabras fluyeran desde el corazón: hojas, sobre y sus bolígrafos Paper Mate. Pero no se detuvieron ahí. Reimaginaron al cartero como un héroe moderno, con gorra, maletín y una misión clara: entregar emociones en cada esquina de Bogotá.

¡Y se logró! Se experimentaron sonrisas, lágrimas, hasta abrazos inesperados. Desde la compañía vieron cómo las personas redescubrían el poder de una carta escrita a puño y letra. Porque cuando se trata de sentimientos, lo digital se queda corto.

Letter Mate no fue solo una activación. Fue una revolución emocional.

Y en ese momento, Paper Mate no solo repartió bolígrafos. Regaló momentos. Reconectó personas. Y recordó que el amor, la amistad y las palabras… merecen ser escritas con el corazón.

Lo que se escribe con Paper Mate, trasciende.

