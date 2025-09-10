El filme con el que Chivas Regal le rinde tributo al equipo de los pits de la Scuderia Ferrari HP

Un tributo al equipo de pits de Scuderia Ferrari HP, es el nuevo filme de Chivas Regal que le rinde un tributo a la escudería de Ferrari HP.

Chivas Regal presentó “Un tributo al equipo de pits de Scuderia Ferrari HP”, un filme que reconoce la labor del grupo que trabaja tras bambalinas en la Fórmula 1 y que resulta decisivo en cada competencia.

El lanzamiento se realizó en el Gran Premio de Italia en Monza como parte de la alianza global entre Chivas Regal y Scuderia Ferrari HP, una colaboración que destaca valores como la pasión, la determinación y la ambición. La producción fue escrita por el artista George the Poet e interpretada por los pilotos Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

El corto muestra la intensidad de una parada en pits, donde los resultados se definen en milésimas de segundo, y ofrece una representación coreografiada inspirada en el desempeño del equipo.

Fred Vasseur, director del equipo Scuderia Ferrari HP, afirmó:

“La Fórmula 1 es un deporte de equipo en todo el sentido, y nuestros resultados provienen de la dedicación de todos en Scuderia Ferrari HP. Es grandioso tener un socio como Chivas Regal, que resalta este espíritu colectivo y reconoce el increíble trabajo que se hace lejos de los reflectores”.

George the Poet, autor del texto, resaltó el esfuerzo del equipo con un enfoque poético:

“Lo hacen parecer natural… ese nivel casi imposible de precisión. En cada competencia llevan consigo un estándar dorado de ejecución”.

El artista agregó que su interés fue resaltar voces que pocas veces se escuchan:

“Siempre me han atraído las voces que pocas veces se escuchan, por eso fue un honor contar la historia de estos héroes invisibles. Ya sea en un poema o en una parada en pits, la excelencia siempre exige tenacidad. Eso es precisamente lo que Chivas Regal logró capturar en este tributo”.

Por su parte, Nick Blacknell, director global de marketing de Chivas Regal, señaló:

“La verdadera grandeza se construye con las manos de muchos. Esta campaña refleja nuestro espíritu I Rise, We Rise y pone en el centro a las personas que trabajan unidas, creando las condiciones para que el equipo brille en la pista. El equipo de Scuderia Ferrari HP comparte esa mentalidad tenaz y la convicción de que el éxito se alcanza en conjunto; eso es lo que hace que nuestra alianza sea tan poderosa”.

El estreno se complementó con experiencias en Monza, donde la marca realizó un reconocimiento especial al equipo de pits, resaltando su precisión y disciplina como parte esencial en el rendimiento de la escudería.

