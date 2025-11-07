viernes, noviembre 07, 2025

Video entrevista: Cómo MiQ consolida su liderazgo en América Latina con datos, IA y talento local

Mercadeo

En el marco del Forbes Tech Summit 2025, P&M conversó con Eric Tourtel, CEO de MiQ para América Latina, sobre la consolidación de la compañía en la región y su visión del futuro del marketing impulsado por datos e inteligencia artificial.

 

Alejandra
Alejandra Betancourt
 noviembre 7, 2025

Durante la entrevista, Tourtel compartió cómo MiQ ha acelerado su expansión en América Latina, con operaciones ya establecidas en México, Brasil y Colombia, y una propuesta de valor que combina tecnología avanzada, ciencia de datos y un enfoque humano en la toma de decisiones.

El ejecutivo destacó que el papel de MiQ va más allá de la tecnología: “Nuestro objetivo es ayudar a las marcas y agencias a convertir los datos en decisiones reales de negocio, de forma transparente y eficiente”. Además, habló sobre el crecimiento de la televisión conectada (CTV), la importancia de la colaboración entre partners y el rol de la inteligencia artificial en optimizar campañas y mejorar la eficiencia operativa.

Con más de 25 años de experiencia en medios y publicidad digital, Tourtel lidera la apuesta de MiQ por posicionar a América Latina como una región clave en innovación programática, consolidó un equipo senior de liderazgo regional y está impulsando el desarrollo del talento local y la adopción de soluciones basadas en datos que eleven la competitividad de la industria.

