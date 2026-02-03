TOTTO y Legends lanzan una alianza de sublicencia del Real Madrid CF en 7 países

TOTTO se enorgullece de anunciar una nueva relación con Legends como socio oficial de sublicencia de Real Madrid CF en Colombia, México, Guatemala, El Salvador, Ecuador y Chile para el segmento escolar y viaje y en España para el segmento viaje.

La alianza fue facilitada por Legends, una compañía global de experiencias premium que gestiona el programa global de licencias del club, con el objetivo de garantizar que los aficionados del Real Madrid en todo el mundo puedan encontrar sus productos oficiales favoritos del club.

Con el legado icónico del Real Madrid y su creciente popularidad global, esta colaboración busca fortalecer la presencia del Club en la región, al tiempo que ofrece a los aficionados acceso a productos con licencia auténticos y de alta calidad.

TOTTO, la marca líder del segmento escolar y viaje, se enorgullece en anunciar esta nueva alianza con Legends que le permitirá desarrollar una colección edición limitada de mochilas, maletas y accesorios de viaje como sublicencia del Real Madrid, en donde el estilo y la funcionalidad serán los protagonistas, para que los aficionados eleven sus productos como un símbolo de orgullo, identidad y pertenencia.

Legends está emocionada de colaborar con TOTTO para llevar el programa de licencias del Real Madrid a nuevos niveles en 7 países. Esta alianza refleja nuestro compromiso de garantizar que los aficionados de todo el mundo tengan acceso a productos oficiales de su club favorito

Afirma Victoria Alba, Licensing Manager.

La colección presenta 18 referencias que combinan color, diseño y funcionalidad. En el segmento kids, incluye morrales en diferentes tamaños, con estampados del Club y parches intercambiables; una lonchera térmica y una cartuchera con doble compartimiento. Para el segmento Young Adult, destaca el morral Leyenda Real Madrid, con compartimiento para PC de 14”, espaldar ergonómico y una cartuchera a juego. En el segmento Travel, sobresalen el morral Trip, con medidas aptas para aerolíneas low cost, y las maletas Trip en tallas M y L, con 2 ruedas, soporte frontal y capacidad de expansión. Toda la colección estará disponible a partir del 15 de enero en co.totto.com y en tiendas TOTTO del país.

