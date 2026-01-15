Oracle anuncia a Paulo Ribeiro como nuevo director senior de marketing para América Latina

Ribeiro se integrará al equipo directivo regional y reportará a Luiz Meisler, vicepresidente ejecutivo de Oracle para la región.

Oracle informa el nombramiento de Paulo Ribeiro como nuevo director sénior de Marketing para América Latina. El ejecutivo se integra al equipo directivo regional y reportará directamente a Luiz Meisler, vicepresidente ejecutivo de Oracle para América Latina.

Ribeiro cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria tecnológica, donde ha liderado equipos y estrategias de crecimiento en compañías como AWS, WeWork, Wellhub e IBM. A lo largo de su trayectoria, ha participado en iniciativas regionales y globales relacionadas con creación de marca, generación de demanda, transformación digital y organización de eventos.

Desde su nuevo rol, estará a cargo de las estrategias de marketing en la región, con foco en la conexión entre los objetivos de negocio, los clientes y los equipos internos.

“El liderazgo se basa en la colaboración, la claridad y la creación de entornos en los que las personas se sientan valoradas, empoderadas y libres para dar lo mejor de sí mismas, mientras construimos resultados para nuestros clientes”, destacó el nuevo director sénior de Marketing para América Latina de Oracle.

Ante este nuevo nombramiento se da en el marco de la estrategia regional de Oracle para América Latina, ante su crecimiento en operaciones y el desarrollo de iniciativas relacionadas con innovación y además de tecnologías como la inteligencia artificial, dirigidas a clientes y socios en la región.



