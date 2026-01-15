viernes, enero 16, 2026

INICIO

GENTE

Oracle anuncia a Paulo Ribeiro como nuevo director senior de marketing para América Latina

Nombramientos

Oracle anuncia a Paulo Ribeiro como nuevo director senior de marketing para América Latina

Ribeiro se integrará al equipo directivo regional y reportará a Luiz Meisler, vicepresidente ejecutivo de Oracle para la región.

Redacción P&M
Redacción P&M
 enero 15, 2026

Oracle informa el nombramiento de Paulo Ribeiro como nuevo director sénior de Marketing para América Latina. El ejecutivo se integra al equipo directivo regional y reportará directamente a Luiz Meisler, vicepresidente ejecutivo de Oracle para América Latina.

Ribeiro cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria tecnológica, donde ha liderado equipos y estrategias de crecimiento en compañías como AWS, WeWork, Wellhub e IBM. A lo largo de su trayectoria, ha participado en iniciativas regionales y globales relacionadas con creación de marca, generación de demanda, transformación digital y organización de eventos.

Desde su nuevo rol, estará a cargo de las estrategias de marketing en la región, con foco en la conexión entre los objetivos de negocio, los clientes y los equipos internos.

“El liderazgo se basa en la colaboración, la claridad y la creación de entornos en los que las personas se sientan valoradas, empoderadas y libres para dar lo mejor de sí mismas, mientras construimos resultados para nuestros clientes”, destacó el nuevo director sénior de Marketing para América Latina de Oracle.

Ante este nuevo nombramiento se da en el marco de la estrategia regional de Oracle para América Latina, ante su crecimiento en operaciones y el desarrollo de iniciativas relacionadas con innovación y además de tecnologías como la inteligencia artificial, dirigidas a clientes y socios en la región.


También le puede interesar: Publicis Global Delivery anuncia programa de entrenamiento en marketing digital: así puede aplicar

TAGS
nombramientos gente

LO MÁS LEÍDO

01
Top10

P&M presenta los nominados al TOP10 2025

Juanita Rico
diciembre 22, 2025
02
Marketing

Las 10 tendencias clave para el marketing en 2026, según la WFA

Juanita Rico
enero 6, 2026
03
Alianzas

FIFA escoge a TikTok como plataforma para el Mundial 2026

Juan Diego Gómez Ramírez
enero 9, 2026
04
Empresas

Siete herramientas de IA que empresas deberían dominar en 2026

Redacción P&M
enero 8, 2026
05
CES 2026

Las tendencias más importantes del CES 2026

Juanita Rico
enero 9, 2026

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

Tendencias 2026

16 de diciembre 2025

MÁS DE Gente
VER TODO
por

PRÓXIMOS EVENTOS

 VER TODO
5
febrero
Evento virtual

Webinar: Video marketing 2026: cómo la IA Generativa está redefiniendo el ROI

Descubre cómo la inteligencia artificial está transformando la forma en que las marcas crean.

Ver detalle

OTRAS SECCIONES

Comunicación

Consumidor

Digital

Mercadeo