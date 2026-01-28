miércoles, enero 28, 2026

INICIO

COMUNICACIÓN

"Tecnología para la vida real": Richard Ríos revela por qué eligió ser la cara de Xiaomi

Entrevista

"Tecnología para la vida real": Richard Ríos revela por qué eligió ser la cara de Xiaomi

El centrocampista habló en exclusiva con P&M sobre su nuevo rol como embajador del gigante de tecnología china en Colombia.

Juanita Rico
 enero 28, 2026

P&M: Las personas te ven como un jugador de técnica depurada pero con gran despliegue físico. ¿Cómo se traduce esa mezcla de “estética y resistencia” a la propuesta de valor de la serie REDMI Note 15?

Richard Ríos: No basta con la técnica si no tienes resistencia, y tampoco sirve la fuerza si no sabes cómo usarla; todo se complementa. La Serie REDMI Note 15 es un dispositivo que cuida el diseño y la experiencia, hecho para aguantar el ritmo real. Es estética con propósito. Excelente tecnología que se ve bien y también responde cuando el uso se vuelve exigente. Eso es lo que conecta conmigo y con la gente que vive a toda intensidad.

P&M: Esta es la primera vez que Xiaomi nombra un embajador corporativo en el país. ¿Cómo cambia tu responsabilidad al pasar de ser un creador de contenido ocasional a convertirte en la cara de la identidad de una marca global en Colombia?

Richard Ríos: Para mí el cambio está en el nivel de compromiso. No se trata solo de aparecer en una campaña, sino de representar de manera constante lo que la marca es y lo que quiere transmitir. Es una responsabilidad grande, pero también una oportunidad de contar historias auténticas donde la tecnología se integra a la vida diaria, al esfuerzo y al alto rendimiento, y de conectar con los colombianos.

P&M: La campaña te define como un “Titán” para “El Rey de la Gama Media" ¿Cómo piensas ayudar a la marca a comunicar que el alto rendimiento no es un lujo, sino una herramienta accesible para todos?

Richard Ríos: Yo creo que el alto rendimiento no tiene que ver con exclusividad, sino con constancia y con tener las herramientas correctas. Muchos ven solo el resultado, pero detrás hay horas de trabajo diario, de disciplina y de aprovechar bien lo que tienes. La idea de la campaña es mostrar que no necesitas algo inalcanzable para rendir bien, sino tecnología que funcione, que aguante y que esté pensada para la vida real. Mi papel es ayudar a contar esa historia desde lo cotidiano, desde el uso real, para que la gente entienda que rendir al máximo también puede ser accesible.

P&M: En marketing hablamos de “brand equity” o el valor que una marca masiva o personal le transfiere a un producto o servicio. ¿Qué parte de tu marca personal como futbolista crees que Xiaomi necesita absorber para terminar de conquistar el corazón de los colombianos?

Richard Ríos: Creo que se trata de compartir una forma de hacer las cosas. Mi carrera se ha construido desde el trabajo constante, desde no rendirse y desde demostrar en la cancha, no en el discurso. La idea de que las cosas se ganan con disciplina y coherencia. Los colombianos conectan con las historias reales, de un trabajador y el valor no está en prometer, sino en cumplir todos los días.

P&M: Más allá de las ventas, ¿Qué tipo de conversación buscas generar con el público joven que te ve como un referente de éxito y que Xiaomi busca fidelizar?

Richard Ríos: Muchos jóvenes sienten que el éxito es algo lejano o reservado para unos pocos, y no debería ser así. La propuesta de Xiaomi es acercar la tecnología a las personas, hacerla parte de su vida diaria. Deseo mostrar que se puede avanzar paso a paso, con disciplina y usando bien las herramientas que tienes a la mano. Que el mensaje sea que creer en uno mismo y contar con aliados confiables puede marcar la diferencia.

 

TAGS
Entrevista

LO MÁS LEÍDO

01
Top10

P&M presenta los nominados al TOP10 2025

Juanita Rico
diciembre 22, 2025
02
Festival Cordillera 2025

10 puntos clave para diseñar una presencia de marca sostenible en festivales

Juanita Rico
septiembre 11, 2025
03
Campañas

Juan Valdez lanza su primera campaña global: una experiencia sensorial para volver al origen

Alejandra Betancourt
octubre 20, 2025
04
Agencias

WPP retira la marca Hogarth y crea WPP Production

Juanita Rico
enero 23, 2026
05
Tendencias

Diez tendencias clave que definirán la próxima generación de viajes

Redacción P&M
enero 21, 2026

ÚLTIMA PUBLICACIÓN

Tendencias 2026

16 de diciembre 2025

MÁS DE Comunicación
VER TODO

PRÓXIMOS EVENTOS

 VER TODO
29
enero
Evento virtual

Webinar P&M: Tendencias 2026

Convergencia entre data, creatividad, propósito y tecnología

Ver detalle

OTRAS SECCIONES

Digital

Consumidor

Gente

Mercadeo