"Tecnología para la vida real": Richard Ríos revela por qué eligió ser la cara de Xiaomi

El centrocampista habló en exclusiva con P&M sobre su nuevo rol como embajador del gigante de tecnología china en Colombia.

P&M: Las personas te ven como un jugador de técnica depurada pero con gran despliegue físico. ¿Cómo se traduce esa mezcla de “estética y resistencia” a la propuesta de valor de la serie REDMI Note 15?

Richard Ríos: No basta con la técnica si no tienes resistencia, y tampoco sirve la fuerza si no sabes cómo usarla; todo se complementa. La Serie REDMI Note 15 es un dispositivo que cuida el diseño y la experiencia, hecho para aguantar el ritmo real. Es estética con propósito. Excelente tecnología que se ve bien y también responde cuando el uso se vuelve exigente. Eso es lo que conecta conmigo y con la gente que vive a toda intensidad.

P&M: Esta es la primera vez que Xiaomi nombra un embajador corporativo en el país. ¿Cómo cambia tu responsabilidad al pasar de ser un creador de contenido ocasional a convertirte en la cara de la identidad de una marca global en Colombia?

Richard Ríos: Para mí el cambio está en el nivel de compromiso. No se trata solo de aparecer en una campaña, sino de representar de manera constante lo que la marca es y lo que quiere transmitir. Es una responsabilidad grande, pero también una oportunidad de contar historias auténticas donde la tecnología se integra a la vida diaria, al esfuerzo y al alto rendimiento, y de conectar con los colombianos.

P&M: La campaña te define como un “Titán” para “El Rey de la Gama Media" ¿Cómo piensas ayudar a la marca a comunicar que el alto rendimiento no es un lujo, sino una herramienta accesible para todos?

Richard Ríos: Yo creo que el alto rendimiento no tiene que ver con exclusividad, sino con constancia y con tener las herramientas correctas. Muchos ven solo el resultado, pero detrás hay horas de trabajo diario, de disciplina y de aprovechar bien lo que tienes. La idea de la campaña es mostrar que no necesitas algo inalcanzable para rendir bien, sino tecnología que funcione, que aguante y que esté pensada para la vida real. Mi papel es ayudar a contar esa historia desde lo cotidiano, desde el uso real, para que la gente entienda que rendir al máximo también puede ser accesible.

P&M: En marketing hablamos de “brand equity” o el valor que una marca masiva o personal le transfiere a un producto o servicio. ¿Qué parte de tu marca personal como futbolista crees que Xiaomi necesita absorber para terminar de conquistar el corazón de los colombianos?

Richard Ríos: Creo que se trata de compartir una forma de hacer las cosas. Mi carrera se ha construido desde el trabajo constante, desde no rendirse y desde demostrar en la cancha, no en el discurso. La idea de que las cosas se ganan con disciplina y coherencia. Los colombianos conectan con las historias reales, de un trabajador y el valor no está en prometer, sino en cumplir todos los días.

P&M: Más allá de las ventas, ¿Qué tipo de conversación buscas generar con el público joven que te ve como un referente de éxito y que Xiaomi busca fidelizar?

Richard Ríos: Muchos jóvenes sienten que el éxito es algo lejano o reservado para unos pocos, y no debería ser así. La propuesta de Xiaomi es acercar la tecnología a las personas, hacerla parte de su vida diaria. Deseo mostrar que se puede avanzar paso a paso, con disciplina y usando bien las herramientas que tienes a la mano. Que el mensaje sea que creer en uno mismo y contar con aliados confiables puede marcar la diferencia.