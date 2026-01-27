El Juego del Calamar llegó en caja de pizza

Cuando la tercera y última temporada de El Juego del Calamar estaba por estrenarse en Netflix, la fanaticada organizó reuniones para ver el desenlace de Seong Gi-hun. “Pidamos pizza”, la frase que se repitió en cientos de hogares colombianos. Domino's respondió con My Domino's y la Domino's Korean Chick .

Obtener una licencia de este nivel, especialmente con un fenómeno global como El Juego del Calamar, posiciona a Domino's Colombia en la vanguardia del marketing de entretenimiento. No solo se trata de una alianza estratégica que la marca supo aprovechar, sino de un sello de confianza por parte de Netflix. Por supuesto, la confianza siempre conlleva responsabilidad: en este caso, elevar los estándares operativos y creativos, asegurando que la experiencia de Domino's fuera tan emocionante y disruptiva como la misma serie, era el compromiso.

La elección de la serie no fue casualidad. Domino’s se define como una marca que busca estar a la vanguardia y, al ser El Juego del Calamar una de las series en tendencia de 2025, el equipo de marketing encontró la oportunidad perfecta para unir el sabor de sus pizzas con el hype de la serie.

Domino's creó ‘My Domino's’, una propuesta exclusiva para la ocasión que incluye pizza personal, acompañamiento y postre, y la Domino's Korean Chick, un sabor de edición especial inspirado en la cocina coreana. La marca apostó por transformar el acto de comer en una experiencia temática, donde el empaque, el producto y el contenido en pantalla forman un mismo ecosistema de entretenimiento.

La respuesta de los Domilovers, usuarios activos en redes y atentos a las tendencias, fue positivo, especialmente frente a los productos y entregables de edición especial, como el juego gonggi que la marca incluyó dentro de la promoción de la alianza.

El objetivo de Domino’s con este tipo de activaciones es posicionarse como “esa marca que sorprende y está siempre conectada con las tendencias del entretenimiento mundial, y así entregarles a los Domilovers una forma de tener su serie favorita más cerca”.

