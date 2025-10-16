Café Matiz y Ron Viejo de Caldas se unen en una edición legendaria

Colcafé, a través de su marca insignia Café Matiz, e Industria Licorera de Caldas (ILC), creadora del icónico Ron Viejo de Caldas, anuncian el lanzamiento de una edición especial de café molido: Café Matiz Ron Viejo de Caldas.

Este lanzamiento celebra la unión de dos grandes maestros: la maestría del café premium bajo la marca Matiz y la tradición del ron colombiano personificado en Ron Viejo de Caldas.

Dos expertos se están uniendo hoy para que Colombia disfrute del nuevo Café Matiz Edición Especial Ron Viejo de Caldas. Con Matiz, tenemos la maestría en el café de origen premium; y con Ron Viejo de Caldas, sumamos la tradición y el sabor inconfundible del mejor ron y el número 1 en su categoría en el país. El resultado es una experiencia única que redefine el concepto de café saborizado

Afirma Diego Angelillis Quiceno, gerente general de la ILC.

Esta edición especial se inspira en el tradicional carajillo, una bebida profundamente arraigada en la cultura colombiana, y que hoy se reinventa en un formato delicioso y contemporáneo.

La fusión entre café y el sabor a ron busca conquistar a consumidores exigentes que buscan nuevas experiencias, a la vez que abre la puerta a nuevas ocasiones de consumo dentro de la categoría de café molido.

El lanzamiento llega en un momento clave: el mercado colombiano de café molido premium alcanza ventas anuales por cerca de $160 mil millones, con un crecimiento cercano al 28% en el último año (Fuente: Nielsen).

Café Matiz, como referente de la categoría, no sólo participa de este dinamismo sino que lo impulsa, con un segmento de cafés saborizados en constante ascenso, en consonancia con las tendencias globales lideradas por mercados como el estadounidense.

Con Matiz, nuestro compromiso es ser el referente del café premium en Colombia. Esta alianza con Ron Viejo de Caldas es un paso firme en esa dirección: una propuesta innovadora que conecta de forma cercana con la cultura colombiana, enriquece el portafolio de Café Matiz y consolida nuestra diferenciación en el mercado

Comenta Francisco E. Gómez Zapata, presidente de Colcafé.

Para la Industria Licorera de Caldas esta alianza reafirma su liderazgo en innovación, a través de su producto estrella Ron Viejo de Caldas, que a julio de este año tuvo un crecimiento en ventas del 26,2% y que cuenta con una participación de mercado del 82,1% en el país, lo que le valió hace poco ser reconocida como la marca con mayor crecimiento en participación de mercado en valor de los Premios NIQ Full View 2025 - Colombia, de Nielsen IQ.

Con esta unión, Matiz y Ron Viejo de Caldas demuestran que cuando dos maestros se encuentran, nace algo más que un producto: surge una experiencia que celebra lo mejor del sabor colombiano.

Café Matiz Ron Viejo de Caldas ya está disponible en supermercados y grandes superficies de todo el país, ofreciendo a los consumidores una experiencia sensorial inédita en Colombia.

También le puede interesar: Así es como Renting recorrió Colombia con inteligencia artificial