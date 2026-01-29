Lili Pink lanza SKYNN, una línea de bodies que prioriza la comodidad

La nueva colección llega al mercado para celebrar la diversidad femenina a través de siluetas de control suave y corte láser sin costuras; busca democratizar el bienestar con básicos inclusivos que priorizan la libertad de movimiento y la funcionalidad en el día a día.

La marca multilatina de retail fundada en Colombia y reconocida por su innovación en diseño, calidad y precios accesibles, presentó su nueva colección SKYNN. Esta propuesta busca que la ropa interior acompañe las formas naturales del cuerpo femenino, combinando control suave, comodidad y versatilidad, en piezas pensadas para el día a día de la mujer actual.

SKYNN nace como una experiencia de bienestar, integrada por 10 referencias que se sienten ligeras, cómodas y naturales sobre la piel. Cada pieza ha sido desarrollada bajo un enfoque de diseño inteligente, priorizando el ajuste orgánico al cuerpo y la libertad de movimiento. De ellas, 7 referencias están pensadas para uso exterior, incluyendo bodies de doble funcionalidad que pueden llevarse tanto como prenda interior como exterior; mientras que las otras 3 referencias están diseñadas para un uso más íntimo, ofreciendo confort, soporte y discreción. En conjunto, es una colección creada para acompañar a la mujer respetando su cuerpo, su estilo y su ritmo personal.

De acuerdo con Verónica Pachón, Gerente de Mercadeo y Producto de Lili Pink, esta colección parte del concepto de segunda piel: gracias a su tecnología de corte láser y diseño seamless, las prendas se adaptan al cuerpo sin apretar ni incomodar. “Creemos que el empoderamiento comienza por sentirse bien en la propia piel; por eso, SKYNN celebra la diversidad de cuerpos y propone una forma más consciente de habitarlo, sin presiones ni moldes, con total comodidad. Nace desde un diseño que entiende el cuerpo femenino tal como es, con siluetas que se adaptan, acompañan y realzan de manera natural, ofreciendo piezas versátiles que funcionan tanto como interior como exterior y responden a las necesidades reales de las mujeres”, afirma.

SKYNN combina esta visión de diseño con una propuesta inclusiva y accesible, desarrollando prendas pensadas para todos los cuerpos, alineadas con las tendencias actuales de minimalismo, funcionalidad y confort, donde menos estructura se traduce en mayor libertad de movimiento y bienestar.

Con un diseño contemporáneo, la colección reúne una selección de productos de control suave que se destacan por ser siluetas limpias que acompañan las formas reales del cuerpo sin rigidez ni estructuras invasivas. Dentro de la propuesta, destacan prendas que trascienden la ropa interior tradicional, como bodies que responden a una de las grandes tendencias actuales: la ropa interior como parte visible del look, integrándose fácilmente en outfits cotidianos.

Algunas características de la colección son:

Paleta de color inclusiva y funcional

La colección Skynn apuesta por una paleta de color básica e inclusiva, desarrollada para simular y adaptarse a las diferentes tonalidades de piel. La gama incluye tonos piel y mocha, acompañados de los clásicos blanco y negro, logrando prendas versátiles, discretas y fáciles de combinar. Cada referencia cuenta con una mezcla de color pensada estratégicamente según su uso y silueta.

Materiales, tecnología y confort

Las prendas de Skynn están confeccionadas en telas de alta calidad, seleccionadas por su elasticidad, suavidad y capacidad de control ligero, permitiendo un ajuste armónico al cuerpo. La colección incorpora tecnologías de costura limpia y acabados suaves, que evitan marcas en la piel y garantizan comodidad durante todo el día.

Inclusividad y accesibilidad

Skynn fue desarrollada en un amplio rango de tallas, reafirmando el compromiso de Lili Pink con la inclusión y la democratización del diseño. Además, la colección mantiene precios altamente accesibles, permitiendo que más mujeres puedan acceder a prendas funcionales, modernas y de alta calidad.

Disponibilidad

La colección Skynn está disponible en tiendas físicas Lili Pink en Colombia, así como en los canales digitales de la marca. Gracias a la presencia regional de Lili Pink, Skynn también se encuentra disponible en diversos países de Latinoamérica.

