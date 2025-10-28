martes, octubre 28, 2025

IA en publicidad: cómo las marcas reinventan la creatividad con Kantar Insights

Digital

Kantar

Los hábitos y preferencias de los consumidores evolucionan a una velocidad que desafía incluso las estrategias más planificadas.

Redacción P&M
 octubre 28, 2025

Para mantenerse competitivas, las marcas necesitan tomar decisiones rápidas, precisas y sustentadas en datos. Kantar Insights responde a este reto con una oferta robusta de soluciones basadas en inteligencia artificial, diseñadas para maximizar la efectividad creativa y reducir el riesgo en cada etapa del proceso de innovación y comunicación. Dos de sus soluciones ConceptEvaluate AI y Link AI están redefiniendo cómo se testean ideas y anuncios.

ConceptEvaluate AI: ideas con potencial, validadas antes de lanzarlas

Innovar sin evidencia puede resultar costoso. Por eso, Kantar desarrolló ConceptEvaluate AI, una solución 100% impulsada por inteligencia artificial que permite evaluar de forma temprana si un concepto de producto o servicio tiene potencial en el mercado. Gracias a un modelo entrenado con casi 6 millones de evaluaciones de consumidores, esta herramienta ofrece resultados en horas y precios, sin necesidad de exponer los conceptos directamente a consumidores en etapas sensibles del proceso.

Algunas de las marcas más valiosas del mundo y en Colombia ya están utilizando ConceptEvaluate AI para tomar decisiones más seguras. ¿El beneficio? Las marcas pueden experimentar con más ideas y priorizar los conceptos con mayor probabilidad de éxito, todo de forma ágil y costo-efectiva.

Link AI: creatividad que genera resultados medibles

Por su parte, Link AI es la herramienta de Kantar para evaluar anuncios en video con la velocidad y escalabilidad que exige el entorno publicitario actual. Tomando como referencia la base de datos normativa más grande del mundo —con más de 250.000 testeos de anuncios y 35 millones de interacciones humanas—, Link AI predice el desempeño de una pieza creativa en apenas 15 minutos, ofreciendo un diagnóstico integral sobre su capacidad para generar recordación, impacto de marca y respuesta del consumidor en contextos reales como YouTube, TikTok o TV.

Las marcas que utilizan Link AI han visto incrementos de hasta 30% en el rendimiento de sus campañas multimedios, al optimizar la selección de creatividades antes de su salida al aire. Además, su capacidad para testear hasta 1.000 anuncios al mismo tiempo permite realizar meta-análisis creativos a gran escala, detectar tendencias y mejorar el retorno sobre la inversión publicitaria.

Dos soluciones, un mismo propósito: decisiones más inteligentes

Tanto ConceptAI como LinkAI hacen parte de una suite de soluciones de Kantar que integran la potencia de la inteligencia artificial con décadas de expertise en análisis de marca y comportamiento del consumidor. Estas herramientas no reemplazan a las metodologías tradicionales, sino que las complementan, permitiendo escalar los procesos de prueba, reducir tiempos y democratizar el acceso a insights estratégicos.

En tiempos donde la velocidad es clave, la inteligencia artificial deja de ser una promesa para convertirse en el motor que impulsa decisiones más efectivas y creativas. Y Kantar, con su enfoque basado en evidencia y tecnología de punta, se consolida como el socio ideal para las marcas que quieren ir un paso adelante.

Kantar Insights

