Estas son las 13 empresas certificadas en comunicación comercial responsable

Empresas afiliadas a la ANDA alcanzaron niveles de excelencia superiores al 90% en la quinta medición de la Huella de Comunicación Comercial Responsable. Esta iniciativa, construida por la Asociación Nacional de Anunciantes de Colombia (ANDA) y con el apoyo de Deloitte, permite a las marcas identificar brechas y fortalezas en su comunicación, reforzar su impacto positivo en la sociedad y avanzar en prácticas más responsables y sostenibles, a partir de ocho principios alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Las certificaciones se entregaron en el marco del encuentro “Del propósito al ROI”, que reunió a líderes empresariales y expertos. En esta edición, Nestlé, Bavaria, Alpina, P&G, Banco de Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá, Seguros Bolívar y Sura obtuvieron la recertificación, confirmando que la comunicación comercial responsable ya no es un compromiso declarativo, sino un estándar operativo con impacto en la reputación, la confianza del consumidor y los resultados del negocio. A este grupo se sumaron Alianza Team, Alquería, Avianca, L’Oréal y SC Johnson, empresas que obtuvieron la certificación por primera vez.

Con la certificación de este grupo de empresas,confirmamos que las buenas prácticas a través de una comunicación comercial responsable no son declarativas, sino una realidad. Estamos viendo cómo la integridad se traduce en confianza y resultados tangibles para las marcas, agrega Elizabeth Melo, presidenta ejecutiva de la ANDA.

Agrega Elizabeth Melo, presidenta ejecutiva de la ANDA.

Por segundo año consecutivo, Autocontrol Colombia —único organismo de autorregulación de la comunicación comercial en el país — otorgó la certificación a las empresas destacadas por su liderazgo en la adopción de buenas prácticas y su alineación con altos estándares locales y globales. Tras el diligenciamiento voluntario de la Huella por parte de las marcas, las organizaciones se someten a una auditoría rigurosa, que valida la consistencia y el nivel de avance en los principios evaluados.

Resultados que hablan de gestión y valor

Desde 2021, la Huella de Comunicación Comercial Responsable ha acompañado a las marcas en un proceso continuo de diagnóstico, medición y mejora; sin embargo, fue a partir del 2025 cuando este avance comenzó a reconocerse mediante la entrega de la certificación. Esa evolución se refleja hoy en el crecimiento de la participación y en el número de organizaciones que deciden avanzar en el proceso.

La quinta medición de la Huella de Comunicación Comercial Responsable contó con la participación y autoevaluación de 21 empresas. “Es importante resaltar que de estas compañías, 13 decidieron avanzar de manera voluntaria al proceso de certificación. Esto evidencia una tendencia de crecimiento sostenido y un aumento en el número de empresas participantes, como en el de empresas certificadas, hecho que refleja el sólido compromiso del mercado con la comunicación comercial responsable”, señaló Mónica Ramírez, Directora Ejecutiva de Autocontrol Colombia.

El desempeño más sólido se registró en el principio de Cumplimiento, con 98%, lo que evidencia la madurez alcanzada en procesos de control, validación y coherencia de los mensajes comerciales. A este resultado se suman avances relevantes en Autorregulación y Sostenibilidad (95% cada uno), mostrando una integración creciente de la ética, la gestión de riesgos y los criterios ambientales y sociales en las estrategias de comunicación y marketing.

Asimismo, la medición reporta progresos en la cadena de producción publicitaria, la representación de género, la gestión de influenciadores y la protección de niñas, niños y adolescentes, confirmando una evolución integral. En contraste, ecosistema digital y protección de datos se mantienen estables y se consolidan como el principal frente de oportunidad para acelerar mejoras ante los cambios tecnológicos y regulatorios.

En conjunto, los resultados del ciclo 2021–2025 evidencian que la comunicación responsable ha pasado de ser un ejercicio de cumplimiento a un eje transversal de sostenibilidad, que impacta la reputación, la confianza y genera valor al negocio, con resultados medibles en la gestión empresarial y en la relación con los consumidores, agrega Elizabeth Melo, presidente ejecutiva de la ANDA.

Agrega Elizabeth Melo, presidente ejecutiva de la ANDA.

