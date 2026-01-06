Samsung y su ecosistema de IA en el CES 2026

La propuesta presentada en The First Look, el evento donde Samsung presenta sus novedades para el CES, establece un marco donde la inteligencia artificial actúa como base filosófica que conecta la investigación y la operatividad de sus dispositivos. Bajo el concepto de un "acompañante para la vida", Samsung busca que sus equipos interpreten el contexto del usuario para ofrecer funciones adaptadas a la cotidianidad, moviéndose hacia una integración profunda de servicios a través de su ecosistema conectado global.

En el sector del entretenimiento, la tecnología se materializa en el Micro RGB de 130 pulgadas, una pantalla que emplea diodos microscópicos para la generación de color puro. Este hardware trabaja en conjunto con el Micro RGB AI Engine Pro, que gestiona la precisión de cada escena, permitiendo que la imagen mantenga el protagonismo mediante el diseño Timeless Frame, ideado para reducir las distracciones visuales en el entorno del usuario.

La interactividad se extiende a través del Vision AI Companion (VAC), un asistente que funciona como guía de contenido y ofrece sugerencias sobre programación o alimentación basadas en lo que se muestra en pantalla. Esta conectividad permite que equipos como los televisores OLED, Neo QLED o el proyector Freestyle+ identifiquen elementos y transfieran información relevante a otros dispositivos del hogar, como el sistema móvil The Movingstyle.

La gestión de la cocina evoluciona con el Family Hub, que ahora incorpora AI Vision integrada con Google Gemini para identificar los alimentos almacenados. Mediante funciones como "¿Qué hay para hoy?" y SmartThings Food, el sistema genera reportes de consumo y sugiere recetas basadas en las existencias, permitiendo incluso convertir videos de cocina en instrucciones paso a paso mediante la herramienta Video to Recipe.

La automatización alcanza el área de lavandería con el Bespoke AI Laundry Combo, que elimina pasos intermedios entre el lavado y el secado. A este se suma el Bespoke AI AirDresser, que incorpora la función Auto Wrinkle Care para tratar las prendas mediante chorros de aire y vapor, con el objetivo de simplificar las rutinas domésticas y reducir la carga de trabajo manual del usuario.

En cuanto a la higiene, la Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra, impulsada por el procesador Qualcomm Dragonwing, utiliza sensores Active Stereo 3D para reconocer diversos tipos de líquidos. Además del mantenimiento de suelos, este dispositivo opera como herramienta de monitoreo doméstico y permite una interacción conversacional mediante una versión mejorada y más inteligente de Bixby.

El apartado de salud proactiva se apoya en el análisis de datos captados por dispositivos vestibles y procesados en Samsung Research America. Al registrar patrones de sueño y movilidad, el sistema busca identificar variaciones sutiles vinculadas a cambios cognitivos, facilitando que estas métricas se compartan con proveedores profesionales a través de la plataforma Xealth para consultas virtuales.

La protección de la información en este entorno se basa en Samsung Knox y Knox Matrix, que supervisan el tratamiento de datos y los procesos de entrenamiento de la inteligencia artificial. Estas capas de seguridad están diseñadas para identificar riesgos de forma constante mediante análisis de equipos rojos, garantizando la privacidad mientras los modelos de aprendizaje automático evolucionan.

Finalmente, la estrategia de permanencia de los productos se apoya en un programa de actualizaciones del Sistema Operativo Tizen extendido a siete años. Este compromiso asegura que modelos como el monitor Odyssey G9 3D 6K o los nuevos altavoces Music Studio 5 y 7 mantengan su funcionalidad y compatibilidad con las futuras herramientas digitales que surjan en el ecosistema.

