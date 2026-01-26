Bavaria actualiza su identidad visual

La compañía cervecera renueva sus activos de marca junto a DAVID y Vasava para integrar su legado con una visión de progreso y unidad. Además, la marca anuncia movimientos económicos clave.

El cambio de piel de una de las empresas más icónicas de Colombia no es un ejercicio meramente estético; es un movimiento estratégico de rebranding que busca equilibrar la nostalgia con la ambición. Bavaria ha decidido actualizar su sistema visual bajo la premisa de que las marcas que perduran son aquellas que saben leer su pasado para proyectar su relevancia en el futuro.

En esta renovación, la compañía ha sido extremadamente cautelosa al proteger sus activos más valiosos. El águila, la emblemática letra "B" y el color rojo permanecen como pilares de identidad, garantizando que el reconocimiento de marca se mantenga intacto en la mente del consumidor, mientras se introducen nuevos códigos visuales que oxigenan la propuesta.

La gran novedad cromática es la incorporación del dorado, un tono que no solo remite directamente a la naturaleza del producto, la cerveza, sino que eleva la percepción de calidad y orgullo. Acompañando esta paleta, aparece el círculo como figura geométrica central, una elección que simboliza la unidad y los puntos de encuentro, valores intrínsecos de la cultura cervecera nacional.

El lanzamiento de esta nueva identidad, sin embargo, no se limita a un manual de marca. La campaña "Nuestra historia se actualiza", desarrollada por la agencia DAVID, humaniza la transición técnica. A través de una narrativa emocional, la marca demuestra que su evolución visual es el reflejo de la transformación real que está impulsando en los territorios colombianos.

Un ejemplo tangible de este propósito es el enfoque en el talento humano, personificado en historias como la del primer día de alguien en las oficinas corporativas. Al vincular el nuevo logo con el progreso de sus colaboradores y la formación técnica, Bavaria logra que el diseño gráfico se perciba como un compromiso social, elevando la marca por encima de la categoría de producto.

La ejecución técnica de este nuevo sistema de identidad contó con la experiencia de Vasava, mientras que la validación estratégica fue liderada por la consultora Provokers. Este ecosistema de aliados asegura que la nueva imagen sea robusta, funcional en entornos digitales y, sobre todo, aceptada por una base de consumidores diversa y exigente.

Desde el punto de vista publicitario, la pieza audiovisual, con la canción "Te invito" de Herencia de Timbiquí de fondo, logra conectar con la emoción: recuerdos, familia, amigos, trabajo, la vida cotidiana de los colombianos. La dirección de arte logra capturar el día a día, insertando la nueva imagen de forma orgánica en los momentos de celebración, reafirmando que Bavaria busca seguir siendo el hilo conductor de la cultura del encuentro.

La campaña también anuncia la fase final de su Cervecería del Atlántico, que ya suma inversiones por más de 500 millones de dólares.

Con 137 años de trayectoria como marca, este rediseño es una declaración de intenciones. Bavaria le apuesta a un futuro de innovación y sostenibilidad, demostrando que incluso las instituciones más tradicionales pueden rejuvenecerse sin perder el alma. Es, en esencia, una actualización de su promesa de valor: seguir creando motivos para brindar por Colombia.

Mira la campaña de la nueva identidad de Bavaria: