Ingrid Pérez es la nueva Head of Agencies de Google para Chile, Colombia y Perú

La ejecutiva asume este liderazgo regional con el objetivo de potenciar la cocreación estratégica entre Google y las agencias de medios y creatividad en tres de los mercados más dinámicos de América Latina.

El ecosistema digital en América Latina continúa su proceso de consolidación a través de liderazgos que apuestan por la integración regional. En este contexto, Google ha anunciado el nombramiento de Ingrid Pérez como la nueva Head of Agencies para Chile, Colombia y Perú. Este movimiento estratégico busca unificar la visión de la compañía en tres mercados clave, permitiendo una gestión más fluida y una transferencia de conocimientos más ágil entre los países de la región.

La designación de Pérez no es solo un cambio de organigrama, sino una declaración de intenciones por parte del gigante tecnológico. Al ampliar su alcance a estos tres territorios, la ejecutiva asume la responsabilidad de armonizar las necesidades de las agencias locales con las capacidades globales de Google. Esta nueva etapa profesional se presenta como una oportunidad para capitalizar el talento diverso de cada mercado bajo una hoja de ruta común.

El núcleo de su gestión estará enfocado en potenciar el ecosistema de agencias, trabajando de manera simbiótica tanto con las agencias de medios como con las de creatividad. La meta es clara: desbloquear nuevas oportunidades de crecimiento que antes permanecían aisladas por fronteras geográficas. Pérez ha enfatizado que la cocreación será el motor principal para elevar el estándar de la industria publicitaria en el Cono Sur y la región andina.

Desde su nueva posición, Pérez impulsará la implementación de mejores prácticas que permitan a las marcas obtener resultados de negocio excepcionales. La visión se centra en que la tecnología de Google actúe como un catalizador para la creatividad, permitiendo que las agencias no solo utilicen las plataformas, sino que las transformen en herramientas de innovación estratégica. La colaboración regional es, según la ejecutiva, la clave para generar sinergias de alto impacto.

Este nombramiento llega en un momento de transformación para la industria, donde la integración de datos, la automatización y las nuevas narrativas digitales exigen un acompañamiento más cercano por parte de las plataformas. Pérez buscará construir puentes sólidos que permitan a las agencias navegar estos cambios, asegurando que las historias de éxito locales tengan una resonancia regional y global.

El respaldo a este nuevo liderazgo ha sido contundente. Pérez agradeció públicamente la confianza de Edgardo Frías, CEO de Google para Colombia, Ecuador y Perú, y el recibimiento de un equipo regional robusto. Este soporte humano es fundamental para ejecutar una estrategia que requiere una presencia constante y un entendimiento profundo de las particularidades de los mercados chileno, colombiano y peruano. Con este paso, Google refuerza su compromiso con el desarrollo del ecosistema publicitario en América Latina.

