Raia Design Studio proyecta un modelo creativo global

Con operación multinacional y ADN latino, esta compañía se consolida como un hub internacional de diseño y experiencias de marca.
Dejar atrás la escenografía y los stands para convertirse en una plataforma internacional de producción, diseño, tecnología y experiencias de marca constituye una de las evoluciones más ambiciosas de Raia Design Studio LLC. Mauricio Mao Aponte Mafla, su CEO global, define este salto como “el paso definitivo para demostrar que desde la región se puede liderar la industria global con innovación, estética y precisión”.
En esta nueva etapa, Raia se concibe como un ecosistema de producción creativa global, una estructura que integra diseño, ingeniería, producción, tecnología y pensamiento estratégico bajo una misma visión. Más que un estudio, es una plataforma capaz de imaginar, desarrollar y ejecutar proyectos de alto impacto en cualquier país, con la coherencia narrativa y la calidad técnica como sello.
La expansión internacional no ha sido improvisada. Raia decidió crecer en los mercados donde la conversación creativa evoluciona con mayor velocidad. Por eso, salió de Colombia a México, Perú, Brasil, Chile, Ecuador y Paraguay, además de varias ciudades europeas. En España, ya tiene planta de producción en Barcelona, con criterios claros: demanda por experiencias premium, necesidad de soluciones modulares y sostenibles, talento local robusto y rutas logísticas que faciliten operaciones multinacionales.
Ecuador, Chile y Paraguay representan para la compañía territorios emergentes con energía creativa, donde puede aportar estructura, innovación y un método probado. Su llegada responde a la oportunidad de fortalecer industrias en desarrollo y elevar el nivel de competencia regional.
El centro operativo en Miami es quizá la decisión estra- tégica más significativa de los últimos años. La ciudad funciona como conector entre Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, lo que permite a Raia trabajar con visión global sin perder su espíritu latino. Desde allí, accede a logística avanzada, materiales de última generación, clientes multinacionales y un cruce permanente entre diseño, entretenimiento y tecnología.
Miami también impone estándares más rigurosos. Aponte lo reconoce: operar desde Estados Unidos obliga a procesos más precisos, narrativas más sofisticadas y un rigor que impulsa al estudio a mejorar constantemente. Esta exigencia ha fortalecido su presencia internacional y lo ha consolidado como un jugador relevante en el hemisferio.
Para atender a clientes que operan en varios países, el estudio creó un modelo altamente escalable con diseño centralizado en Miami, producción distribuida en México, Perú, Colombia, Chile y Brasil, y un equipo móvil que se activa para proyectos complejos. Esta red se potencia con VR, ingeniería digital y prototipado avanzado, lo que garantiza el mismo estándar en un stand en Miami, un pabellón en São Paulo o una experiencia inmersiva en Lima. Con planes de abrir operaciones en Brasil e Italia, ampliar su manufactura CNC (control numérico por computadora) y sumar alianzas europeas, el estudio apunta a consolidarse en circuitos globales como Cannes Lions, Art Basel, SXSW [South by Southwest], CES [Consumer Electronics Show] y Expo Dubai.
La nueva etapa del estudio se apoya en innovación tecnológica, IA, contenido en tiempo real, LED inmersivos y experiencias sensoriales, para crear ecosistemas capaces de medir impacto emocional y aportar valor tangible. Esta visión acompaña la transformación de la categoría, que dejó atrás el stand tradicional para dar paso a sistemas experienciales inteligentes, modulares y sostenibles. En paralelo, el crecimiento se sostiene en equipos multiculturales que integran las mejores prácticas de cada país; un equipo de más de 50 personas que puede escalar de un núcleo de 10 expertos a operaciones de más de 100 profesionales, como en el lanzamiento mundial de la Copa del Mundo Coca-Cola en Roma para VML Colombia.
Mao Aponte no está solo en este liderazgo. En Latinoamérica, su apoyo clave es el cofundador en Colombia Alejandro Ruiz González; a escala global, su aliado es Gabriel Rodríguez, de Ikone Lab. Juntos han impulsado una red que combina talento latino, estándares estadounidenses y colaboración europea.
Para Aponte, lo más relevante no es lo que el estudio ha conseguido, sino lo que está construyendo: una plataforma creativa que trasciende países y redefine la industria de experiencias desde la intersección entre culturas, tecnologías y emociones. Este proyecto apenas comienza.
La apuesta es contundente: posicionar a Raia como un hub de producción creativa global que inspire, conecte y transforme la manera en que las marcas se relacionan con las personas, sin perder la esencia latina que lo originó.
Artículo publicado en la edición #501 de los meses de diciembre 2025 y enero de 2026.
