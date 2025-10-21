Marketing en loop: tecnología y humanidad

En el entorno actual, caracterizado por una amplia competencia entre marcas y una audiencia diversa, sobre informada e hiperconectada, con una necesidad constante de inmediatez que transforma los hábitos de consumo, el marketing se convierte en un desafío creciente.

Ante esta realidad, surge una reflexión: "Muchas marcas hablan de llegar a las personas, pero pocas hablan con ellas." Y es aquí donde se hace necesario recordar que el cliente siempre debe estar en el centro de cada estrategia, no solo como consumidor, sino como persona con emociones, ideas, sentimientos y expectativas que también desea ser escuchada. En otras palabras, una marca que no escucha, no conecta. El desafío actual del marketing no es llegar a más personas, sino volver a conversar con ellas.

De acuerdo con lo anterior, es vital aprovechar las bondades que ofrece la tecnología, pero sin deshumanizar el marketing. Por esta razón, en septiembre de 2025, HubSpot presentó Loop Marketing, una evolución del inbound marketing que combina la eficiencia de la inteligencia artificial —capaz de procesar y automatizar grandes volúmenes de datos— con el pensamiento estratégico humano para tomar decisiones informadas. Se trata de una estrategia cíclica, dinámica e iterativa que coloca al usuario en el centro y se sustenta en cuatro pilares:

Definir: La IA analiza datos y patrones de comportamiento, mientras el equipo humano interpreta motivaciones, dolores y aspiraciones reales de la audiencia.

Adaptar: La tecnología escala la personalización de mensajes y experiencias, mientras la estrategia humana garantiza relevancia y autenticidad en cada interacción.

Amplificar: La IA optimiza la distribución multicanal del contenido, mientras el criterio humano asegura coherencia en el tono y la esencia de marca.

Optimizar: Se miden resultados y sentimientos en tiempo real para ajustar continuamente, reiniciando el ciclo con aprendizajes más profundos sobre las conexiones establecidas.

Esta nueva estrategia no busca solo optimizar procesos, sino fortalecer vínculos reales con la audiencia; no se trata únicamente de vender, sino de conectar genuinamente, cada interacción es una oportunidad para escuchar, aprender y fortalecer la relación con quienes dan vida a la marca.

Humanizar el marketing no es una tendencia: es volver a lo esencial, a ubicar a las personas en el centro, y el loop marketing es la herramienta que nos recuerda que la relación con el cliente nunca se cierra, solo evoluciona.

Nancy Liliana Castillo Manrique

Luisa Fernanda Gómez Avilán

Jhojan Mateo Muñoz Cadena

Gabriel Ignacio Pérez Castaño

Christian Orlando Sánchez Hernández

Maestrantes en Marketing Digital

Corporación Universitaria Minuto de Dios

También le puede interesar: Omnicom e IPG redefinen su mapa global: DDB desaparece y la industria se reorganiza