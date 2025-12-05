Falabella presenta su campaña “La magia nunca se fue. Creció contigo”

La marca presenta su campaña de navidad: un relato profundo y emotivo protagonizado por la artista Greeicy Rendón, en una historia que celebra lo auténtico, lo nuestro y lo que nunca deja de brillar.

En un año que ha retado al mundo a mantener la esperanza en alto, Falabella propone un retorno a lo esencial: esa Navidad que huele a hogar, que suena a música local y que despierta recuerdos capaces de unir generaciones. La campaña, un refresh estratégico para la marca en Colombia, se construye desde un mensaje universal: la magia es un sentimiento que crece, evoluciona y se fortalece con el tiempo.

La participación de Greeicy no solo conecta desde la cercanía y la sensibilidad, sino que reafirma el compromiso de Falabella con el talento local en todos sus frentes: creativo, musical y narrativo. La pieza central de la campaña incluye una canción inspirada en los sonidos colombianos y una historia que rescata la belleza de volver a sentir la Navidad como cuando éramos niños.

“En Falabella creemos que la magia nunca desaparece; simplemente cambia de forma y crece con nosotros. Esta campaña honra nuestra esencia y la de todos los colombianos”, afirmó Carolina Carmona, CMO Falabella Colombia. “Queremos que cada persona se conecte con su niño interior y recuerde que la ilusión siempre ha estado ahí, esperando ser despertada”.

Por su parte, Greeicy Rendón destacó la emoción que le generó el proyecto: “Qué lindo esto, que lindo recordar, que lindo abrazar ese niño que sigue ahí, acompañándonos, soñando como cuando todo empezó¨.

Con esta campaña, Falabella marca un nuevo capítulo en su comunicación, refrescando su rol en el país y reafirmando su apuesta por historias que conectan desde lo real. La marca invita a vivir una Navidad más cercana, más auténtica y más luminosa, en la que cada colombiano pueda redescubrir la magia que siempre lo ha acompañado.

Porque la Navidad no se pierde.

La magia no se extingue.

La magia crece contigo.

Mira la campaña:

Créditos:

Agencia: LePub Colombia

Productora: PXP

PR: Publicis Comms