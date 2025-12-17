16 años de impacto, no de discurso

Desde su creación en 1939, el Grupo Bolívar ya impulsaba el desarrollo social del país. Este ADN solidario tomó más fuerza en 2009 con la Fundación Bolívar Davivienda, que hoy articula una estrategia para potenciar talento y bienestar sostenible en las comunidades donde el Grupo hace presencia.

En 2023, la Fundación Bolívar Davivienda entró en una nueva etapa. Ese año asumió retos clave: reforzó su compromiso con la sostenibilidad y fortaleció su propósito de “desarrollamos talento para construir país”. Desde Desarrollo Económico Sostenible y Talento Joven, hoy impulsa seis programas que materializan su visión de transformación social, con el respaldo de voluntarios, mentores y aliados estratégicos del Grupo Bolívar, que aportan su tiempo, experiencia y liderazgo a estos dos focos.

Los resultados hablan por sí solos. En Desarrollo Económico Sostenible, desde su inicio, la Fundación ha acompañado 1.050 organizaciones sociales con Aflora; ha impulsado 104 asociaciones rurales con Emprende País Rural y ha fortalecido 688 empresas con Emprende País. Este ecosistema articula desarrollo local e innovación empresarial y marca una de sus huellas más visibles. Talento Joven es otro gran pilar. Desde la cultura –con la Filarmónica Joven de Colombia, #LaJoven Creando Lazos y Líderes Emprendedores–, ha formado a 40.000 jóvenes en arte, liderazgo y ciudadanía.

Cultivarte ha beneficiado a más de 450.000 niños, niñas y adolescentes en Colombia y Centroamérica, al impulsar sus talentos a través del buen uso del tiempo libre. Además, Proyecto de Vida de Jóvenes –con el apoyo de aliados que trabajan en empleabilidad y emprendimiento juvenil– ya ubicó a 2.142 jóvenes en el mercado laboral y becó a 754 estudiantes en universidades del país. Todo responde a un mismo propósito: impulsar una juventud resiliente, empoderada y comprometida con el desarrollo sostenible de Colombia.

En estos 16 años, la Fundación Bolívar Davivienda ha demostrado que la inversión social estratégica impulsa competitividad y transformación real. Su impacto se evidencia en organizaciones más fuertes y en miles de niños, niñas y jóvenes que descubren en la cultura, la educación y el liderazgo un camino para crecer. Hoy, la Fundación celebra sus logros, reconoce sus aprendizajes y proyecta un futuro con más aliados, más oportunidades y un compromiso renovado por un país más justo, innovador e inclusivo.

Artículo publicado en la edición #501 de los meses de diciembre 2025 y enero de 2026.

