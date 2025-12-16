Colsubsidio: 68 años construyendo vínculos más allá de lo funcional

La presencia de Colsubsidio en la lista de las marcas más queridas por los colombianos no surge de una campaña reciente ni de un golpe de suerte.

Según Paola Forero Ramírez, gerente de reputación y marca, la clave está en recordar que “detrás de cada usuario hay una historia”. Esa convicción ha guiado la forma en que la organización se comunica y diseña sus servicios: con un constante énfasis en comprender las necesidades de las personas y cómo estas cambian en el tiempo.

La marca ha buscado sostener una comunicación clara y cercana, que conecte emocionalmente con sus audiencias. Para Forero, la relación con los usuarios se construye en los momentos trascendentales de la vida. Allí, afirma, Colsubsidio no entrega únicamente servicios, sino apoyo y acompañamiento. Esa idea ha marcado su forma de actuar y es, según ella, la razón por la que muchas familias recuerdan la marca como parte de su propia historia.

La organización ha mantenido dos componentes que no siempre conviven con facilidad: coherencia y sensibilidad. La coherencia aparece en la transparencia y responsabilidad que Forero atribuye a casi siete décadas de operación.

La sensibilidad se expresa en la manera en que la marca está presente cuando la gente realmente lo necesita. Esa combinación ha sostenido en el tiempo la confianza y el afecto de millones de afiliados.

El reciente aniversario número 68 revela la evolución de la marca. Colsubsidio se define hoy como una organización más digital, moderna e innovadora, sin desprenderse de su esencia social. Esta transformación ha estado marcada por la incorporación de tecnología, prácticas sostenibles y nuevas formas de servicio, pero siempre con la intención de reducir brechas y generar oportunidades. Su reconocimiento por parte de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) como la empresa más innovadora del país refuerza esa visión de cambio con propósito.

El vínculo con los colombianos se trabaja desde adentro. Con más de 16.000 colaboradores, la organización busca que cada trabajador comprenda el impacto social de su trabajo. La gerente sostiene que esta alineación interna es fundamental para responder con agilidad a las nuevas generaciones, a los empresarios, a las mujeres que hacen parte del tejido empresarial y a otros públicos que hoy demandan cercanía y respuestas rápidas.

De cara al futuro, Colsubsidio proyecta un rol más activo en la construcción de relaciones basadas en la confianza. Forero señala que el país atraviesa un momento de desconfianza, y que las cajas de compensación pueden aportar a revertir ese sentimiento. Para esto, la organización está explorando nuevos canales, experiencias y formatos que permitan escuchar mejor y actuar con mayor precisión, según las nuevas necesidades de los colombianos.

El reto central, según la vocera, es seguir cambiando sin perder la identidad que ha acompañado a millones de colombianos durante décadas. Mantener su esencia social mientras avanza hacia modelos más ágiles y contemporáneos parece ser la apuesta para los próximos años. Esta apuesta no depende únicamente de la estrategia, sino de la capacidad de sostener una relación emocional auténtica con quienes han confiado en la marca.

En ese equilibrio entre adaptación y propósito, Colsubsidio intenta consolidar un lugar particular en el ecosistema de marcas del país: uno que no se mide solo por la oferta de servicios, sino por la profundidad del vínculo que construye con las personas.

Artículo publicado en la edición #501 de los meses de diciembre 2025 y enero de 2026.

También le puede interesar: Los Eliot Awards llegan por primera vez a Colombia en 2026

También le puede interesar: Los Eliot Awards llegan por primera vez a Colombia en 2026