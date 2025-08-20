Coffee Delight reta al campeón mundial de baristas a preparar un cappuccino en formato miniatura

La marca invita a uno de los mejores baristas del país a recrear, en versión mini, el ritual de un cappuccino que hoy inspira su nuevo Coffee Delight Cappuccino.

¿Qué sucede cuando el mejor barista del mundo recibe el desafío de preparar su cappuccino perfecto… pero a escala miniatura? Coffee Delight, la icónica marca colombiana de caramelos con café, invitó a Diego Campos, campeón mundial de baristas y orgullo del Tolima —una de las regiones más reconocidas por la calidad de su café—, a recrear su arte barista en una cafetería diminuta, con máquina de espresso, utensilios y tazas del tamaño de una moneda.

El reto propuesto fue el de elaborar un cappuccino para Coffee Delight con la técnica y precisión empleada en un campeonato mundial, logrando un caramelo blando relleno que encapsula el sabor y la calidez de esta bebida italiana.

La experiencia no solo combinó excelencia barista y creatividad, sino que también se sumó a la tendencia global de miniaturas gastronómicas, fenómeno que arrasa en TikTok, Instagram y YouTube Shorts, acumulando millones de visualizaciones por su capacidad de sorprender y fascinar.

Sabemos que el café es más que una bebida; es un símbolo de conexión y disfrute. Con Coffee Delight Cappuccino queremos llevar esa experiencia a un formato innovador, fácil de disfrutar en cualquier momento y evidenciar, cómo una marca con tanta trayectoria se mantiene vigente frente a las nuevas tendencias

Afirma Mauricio Escobar, vicepresidente de Mercadeo Corporativo de Colombina.

El café como experiencia global

En la última década, el café ha dejado de ser solo una bebida para convertirse en un ritual sensorial. En Colombia, su consumo pasó del 85 % en 2015 al 96 % en 2021, impulsando nuevas formas de disfrutarlo, desde bebidas frías y métodos alternativos, hasta mezclas icónicas como el cappuccino.

Para mí es un honor llevar el sabor del café colombiano a nuevas formas y experiencias. Hacerlo de la mano de Coffee Delight, una marca que representa a Colombia, es una manera de mostrarle al mundo la pasión y el orgullo que sentimos por nuestro café

Menciona el barista.

Inspirado en esta evolución, Coffee Delight Cappuccino combina auténtico café colombiano con un balance de notas dulces y tostadas, con su relleno sabor a cappuccino. Es la oportunidad ideal para regalar, compartir y llevar la esencia de nuestro café a cualquier parte del mundo.

Un lanzamiento con sello de exportación

Con presencia en más de 20 países y 50 años de trayectoria, Coffee Delight es un referente del sabor colombiano en el exterior. Este lanzamiento inicia en Colombia, Estados Unidos, Ecuador, Chile, Perú y Centroamérica, con planes de expansión a otros países.

La alianza con Diego Campos exalta nuestro orgullo del café colombiano, y refuerza el objetivo de Colombina por seguir conquistando nuevos mercados con propuestas creativas y culturalmente relevantes.

