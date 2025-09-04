Shark CryoGlow llega al país, la primera máscara antienvejecimiento de Shark

En el norte de la capital colombiana, en el restaurante Campo Dei Fiori, Shark Ninja anunció el lanzamiento de Shark CryGlow, su máscara antienvejecimiento y purificante que ha sido un éxito en países como Estados Unidos y México. Con tecnología Cryo y luces LED ayuda a revitalizar y reafirmar la piel del rostro.

Equipada con la tecnología iQLED, la máscara combina luz LED roja, azul e infrarroja en una secuencia inteligente que garantiza una cobertura uniforme en todo el rostro. Emite hasta cinco veces más energía que otros dispositivos del mercado, según la compañía, esto significa una mayor intensidad de luz para alcanzar capas más profundas de la piel y potenciar los resultados. Así, ayuda a reducir arrugas, mejorar la firmeza, estimular la producción de colágeno y combatir las imperfecciones causadas por el acné, ofreciendo un tratamiento eficaz y profesional desde casa.

Shark CryoGlow es la primera máscara facial antienvejecimiento y purificante de Shark Beauty, aprobada por la FDA y respaldada por pruebas clínicas. Cuenta con cuatro modos de led y tecnología de enfriamiento:

Enfriamiento del área de debajo de los ojos (5/10/15 min): con tecnología de enfriamiento Instachill. Ayuda a reducir ojeras, reafirma, tensa y desinflama desde el primer uso.

Revitalizador facial (6 min): reafirma la piel y reduce arrugas/ finas líneas.

Piel limpia y radiante (8 min): ayuda a reducir visiblemente el enrojecimiento y suavizar la textura de la piel.

Mantenimiento de la piel (4 min): contribuye a mejorar, el brillo y mantener la suavidad de la piel.

Los estudios clínicos muestran mejoras visibles en la cuarta semana, en luminosidad, suavidad y reducción de imperfecciones, con resultados más notables a las 8 semanas de uso diario, de acuerdo con Shark Ninja.

El lanzamiento llega en un contexto favorable; según la categoría, las cremas faciales —incluidos los sérums, habitualmente asociadas con precios elevados— ya hacen parte del inventario en el 74 % de los hogares colombianos, lo que representa más de 1,1 millones de hogares nuevos que incorporaron productos de cuidado facial en solo un año, con un mercado valorado en 2.884 millones de dólares en 2024, y una proyección de crecimiento superior al 6 % en 2025, impulsado por el cuidado de la piel y el cabello, según Kantar Ibope Media.

“Con la llegada de Shark CryoGlow al mercado colombiano, reafirmamos nuestro compromiso de acercar tecnología de vanguardia que transforme la rutina de cuidado facial. Este lanzamiento marca un hito en el país, al abrir una nueva categoría que responde a las tendencias globales de innovación y bienestar, respaldada por la calidad que caracteriza a SharkNinja. Desde CONTINENTE SAS distribuidor y representante de Shark Ninja para Colombia, nos sentimos orgullosos de contribuir a mejorar la calidad de vida de los colombianos, brindándoles una experiencia de cuidado única, ahora al alcance de sus hogares.”, comentó Luis Felipe Gallego, Vicepresidente Comercial de Continente S.A.S.

