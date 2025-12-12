Marqués de Murrieta refuerza su liderazgo global tras ganar el premio Decanter 2025 y apuesta por el mercado colombiano

Castillo Ygay, el vino más emblemático de Marqués de Murrieta, acaba de recibir el Decanter Hall of Fame Award 2025, uno de los reconocimientos más importantes de la industria internacional. Este hito consolida a la bodega riojana como un referente absoluto de excelencia y llega en un momento clave para su expansión global, en el que su presidente, Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga, continúa impulsando una visión basada en producir menos, pero con una calidad excepcional.

El premio otorgado este año por Decanter se suma a una trayectoria histórica: Castillo Ygay ha sido reconocido como Mejor Vino del Mundo por Wine Spectator, ha recibido 15 veces la calificación perfecta de 100 puntos por parte de los críticos más influyentes, James Suckling, Robert Parker, Decanter y Falstaff, y su nueva añada 2012 ya cuenta con la máxima puntuación de Suckling, que lo posiciona nuevamente entre los vinos llamados a ocupar el primer lugar del mundo.

Para Dalmau, este tipo de reconocimientos son la consecuencia de una filosofía clara: “hacer el vino que queremos hacer”, sin ceder a presiones comerciales ni tendencias pasajeras. Ese enfoque ha permitido que Murrieta preserve su identidad histórica, profundice en procesos de precisión y sostenibilidad, y se mantenga entre las bodegas más respetadas de Europa. Bajo su liderazgo, la bodega ha desarrollado uno de los proyectos más ambiciosos de modernización de La Rioja, incluyendo el museo y las instalaciones técnicas que rodean al icónico Castillo de Ygay, hoy considerado uno de los destinos enoturísticos más importantes de España.

Esta visión coincide con un momento de dinamismo para el mercado colombiano, donde Marqués de Murrieta trabaja de la mano con Dislicores, su aliado estratégico en el país. Juntos han contribuido a fortalecer el segmento de vinos de lujo y alta calidad, un espacio que crece aceleradamente gracias al auge gastronómico, el interés por etiquetas de autor y la sofisticación del consumidor local. En este contexto, Castillo Ygay, una de las joyas más reconocidas de la enología mundial, acaba de llegar a Colombia con unas pocas botellas de la añada 2012, que obtuvo 100 puntos por parte de James Suckling. Esta disponibilidad limitada en Dislicores Store refuerza su carácter singular y su posición como una de las etiquetas más prestigiosas disponibles en el país

Aunque el consumo per cápita de vino en Colombia todavía no se compara con el de países tradicionalmente vitivinícolas, la categoría premium vive un crecimiento sostenido respaldado por la llegada de importadores especializados y por un consumidor cada vez más interesado en vinos con identidad, trazabilidad y precisión técnica. Para Dalmau, estos indicadores convierten al país en una plaza estratégica dentro de la región. “Colombia está construyendo una cultura del vino sólida y muy interesante. Queremos acompañar ese proceso con vinos que representen lo mejor de nuestra casa”, afirma el presidente de la bodega.

El interés por Colombia también está alineado con cambios profundos en el comportamiento local: el consumidor busca experiencias más exclusivas, referencias con mayor profundidad enológica y proyectos que tengan un relato auténtico detrás. Ese giro hacia la calidad coincide con la filosofía de Murrieta, que ha basado su expansión en preservar el rigor del origen, la identidad del viñedo y la excelencia como principio.

Con un nuevo premio internacional, una visión a largo plazo y alianzas estratégicas que fortalecen su presencia en mercados clave como Colombia, Marqués de Murrieta reafirma su liderazgo global. Su compromiso, asegura Dalmau, seguirá centrado en preservar un legado construido sobre tradición e innovación, mientras lleva la cultura del vino español a nuevas generaciones y latitudes.

