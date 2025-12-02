miércoles, diciembre 03, 2025

McDonald’s celebra 30 años en Colombia con su campaña “Contigo, con toda”

McDonald’s celebra 30 años en Colombia con su campaña “Contigo, con toda”

Con el 70% de sus proveedores nacionales, más de la mitad de sus colaboradores menores de 24 años trabajando de manera formal y una estrategia socioambiental robusta, reafirma su deseo de seguir contribuyendo al progreso del país.

Redacción P&M
 diciembre 2, 2025

McDonald’s cumple treinta años de presencia en Colombia, luego de la apertura de su primer restaurante en el Centro Comercial Andino de Bogotá en 1995. Para conmemorar este aniversario, la marca presentó la campaña “Contigo, con toda”, con la que destaca su trayectoria en el país y reafirma su proyección para los próximos años.

La compañía señala que estos treinta años han estado marcados por el impulso al empleo joven, el fortalecimiento de la producción local y la incorporación de prácticas sostenibles en su operación. Actualmente, el 70% de sus proveedores son nacionales y cuenta con 74 restaurantes y más de 4.300 colaboradores, de los cuales cerca del 70% son jóvenes menores de 24 años. Estas acciones se enmarcan en su estrategia socioambiental Receta del Futuro.

En el marco de la campaña, la marca resalta el trabajo desarrollado para ofrecer un menú con ingredientes frescos y de origen local, así como los avances en sostenibilidad, innovación tecnológica y ampliación de su presencia regional. También expone que su objetivo permanece alineado con el propósito trazado desde su llegada al país: fortalecer el vínculo con los colombianos y acompañar a las familias a través de una oferta actualizada y una operación en mejora continua.

“Desde nuestro propósito de hacer de cada día una oportunidad para alimentar personas y construir sueños, trabajamos con pasión para generar un impacto positivo en nuestros colaboradores, clientes y comunidades. Somos una empresa líder, moderna y conectada, que combina escala, innovación y propósito. Nuestra visión a largo plazo nos impulsa a decirle a Colombia ‘Contigo, con toda’, una expresión que refleja nuestro deseo de seguir presentes en los momentos de la vida de los colombianos, desarrollar talento y aportar al progreso del país y de la región”, afirma Ricardo Guedes, director general de Arcos Dorados para Colombia.

Durante estas tres décadas, McDonald’s ha introducido servicios y productos que se han integrado en la experiencia de sus consumidores, como la Cajita Feliz, el Automac y alianzas con marcas locales. La marca también ha desarrollado iniciativas sociales como el apoyo a la Fundación Casa Ronald McDonald mediante el Gran Día, el programa Puertas Abiertas para recorrer sus cocinas y McCampus Comunidad, enfocado en formación gratuita para jóvenes.

Al cierre de sus treinta años en Colombia, McDonald’s destaca los hitos alcanzados en este periodo y proyecta su continuidad en el país a través de innovación, empleo juvenil, sostenibilidad y expansión

McDonald's

