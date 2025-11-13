Talk Media Group conecta el mercadeo global con el corazón colombiano

Las marcas globales triunfan en Colombia no solo por su reconocimiento, sino por su capacidad para conectar con la emoción, la cultura y la identidad del país. Ese es el propósito que guía a Talk Media Group, una agencia que se ha consolidado como el puente entre las estrategias internacionales y la esencia emocional de los colombianos.

En un contexto en que Colombia está posicionada como epicentro creativo de Latinoamérica, Talk Media Group impulsa campañas que combinan sensibilidad local y visión global, pues entiende que la comunicación efectiva nace de las emociones que mueven a las personas.

Con presencia en Estados Unidos (Miami), Panamá, Argentina y Colombia, la agencia actúa como un hub latinoamericano de mercadeo emocional, para atender los mercados de Florida, Centroamérica, México, el Cono Sur y la región Andina. Su enfoque consiste en traducir estrategias globales a un lenguaje auténtico, cercano y relevante. Gracias a este modelo, marcas como Samsung, M&M's, Nissan, Club Colombia, Converse y Terpel han conectado con el público colombiano, a través de experiencias que unen el arte, la sostenibilidad y el contenido real para contar historias con propósito.

“No se puede perder la esencia de una marca, pero sí debemos vivirla desde la cultura de cada país. Por eso, trabajamos con equipos locales: para que cada campaña tenga alma propia”, afirma Julien Gustave Roche M., CEO de Talk Media Group.

Los creadores de contenido, parte esencial del crecimiento

En Talk Media Group, los creadores de contenido se consideran aliados estratégicos y pieza clave para el desarrollo de la industria. Esta agencia reconoce en ellos un nuevo poder de comunicación dentro del ecosistema mediático y ha construido una red que reúne a más de 200 afiliados, con creatividad, propósito y profesionalismo.

Entre sus proyectos más destacados están:

TalkHouse, una casa de contenido y creatividad donde influenciadores y aliados pueden crear, grabar podcasts, desarrollar campañas y conectarse con las marcas. Allí también se realiza un café semanal que fomenta la colaboración entre la comunidad.+

Palco Movistar: Primera Agencia de Influencer Marketing con palco que cree en el crecimiento personal y profesional a través del entretenimiento.

Be Happy Fest, un festival de buena energía y felicidad que reúne durante dos días a influenciadores, emprendedores y profesionales del mercadeo en un espacio que celebra el optimismo, la innovación y las ideas que construyen país.

Prime Marketers, un programa que destaca a profesionales del mercadeo y los visibiliza en vallas publicitarias en diferentes puntos de la ciudad.

Experto de expertos, en colaboración con Pulzo, donde creadores comparten conocimientos y consejos desde su especialidad. El contenido se publica de manera colaborativa en los perfiles de Pulzo, Talk Media Group y los propios influenciadores.

Levanta la cabeza, una iniciativa en alianza con Market Medios que invita a no vivir en automático y promueve la conciencia social. En este marco, los influenciadores son visibilizados en vallas publicitarias y medios de comunicación, y demuestran el poder de combinar lo digital con lo presencial.

Las emociones que mueven decisiones

Talk Media Group ha desarrollado una plataforma de estrategia de relaciones capaz de responder a cualquier necesidad del cliente, al integrar herramientas tecnológicas, data y mercadeo emocional. Según Julien Gustave Roche, estas herramientas permiten conectar con los shoppers desde las emociones y, a partir de ellas, activar decisiones de compra. El mercadeo emocional es el eje de su filosofía: cada campaña busca generar impacto, no solo comercial, sino también social y económico. La agencia entiende que las emociones no son un recurso creativo, sino una estrategia de construcción de valor. “La invitación es a creer en el país, a trabajar con voluntad y propósito, construyendo sociedad y dinamizando la economía, no solo desde Colombia, sino también hacia afuera”, concluye Roche.

Artículo publicado en la edición #500 de los meses de octubre y noviembre de 2025.

